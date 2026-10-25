La prosa de Chloe Aridjis crea literatura del desarraigo

Tatiana llega a Berlín con una beca y la decisión de quedarse en una ciudad que la atrae tanto como la inquieta. Lejos de México, encuentra trabajos precarios, pocas relaciones y una vida atravesada por la soledad. En El libro de las nubes, su primera novela, Chloe Aridjis construye un relato sobre el desarraigo en el que la experiencia de la protagonista se confunde con la de una ciudad que todavía carga con las marcas de su pasado.

Berlín no funciona como un simple escenario. Sus calles, sus estaciones de metro y sus cambios de clima parecen conservar una memoria que se resiste a desaparecer. La sombra del nazismo y la división entre Oriente y Occidente persisten en el presente, como fantasmas que condicionan la vida cotidiana. Aridjis encuentra en esa convivencia entre pasado y presente uno de los principales motores de la narración.

La rutina de Tatiana cambia cuando comienza a trabajar para el doctor Weiss, un historiador solitario que necesita transcribir sus grabaciones. A través de él conoce a Jonás, un meteorólogo fascinado por las formas de las nubes. Ambos encuentros abren nuevas ventanas en la vida de una mujer que observa el mundo desde cierta distancia y que parece tener dificultades para establecer vínculos duraderos.

La novela avanza sin apuro, entre situaciones cotidianas, episodios extraños y pequeñas historias que alteran su aparente linealidad.

El realismo convive con momentos cercanos a lo onírico, mientras la protagonista recorre una ciudad fría, misteriosa y difícil de descifrar.

Aridjis privilegia la atmósfera por sobre la acción y mantiene a sus personajes envueltos en una zona de misterio. Esa elección puede dejar algunas relaciones apenas esbozadas, pero también sostiene el carácter singular del libro. Como en otras narraciones atravesadas por el desarraigo, la pregunta no es solamente dónde vivir, sino cómo encontrar un lugar propio cuando ni el pasado ni el presente ofrecen demasiadas certezas.