La reconstrucción de la historia familiar

La muerte de los padres puede convertirse en una oportunidad para revisar la propia historia. En Koljós (Anagrama), su nuevo libro, el escritor francés Emmanuel Carrère parte de esa experiencia para reconstruir la trayectoria de su familia y explorar los vínculos que marcaron su vida. El resultado es una narración que atraviesa generaciones, reconstruye secretos y encuentra en los acontecimientos históricos una clave para comprender las relaciones personales.

Publicado en 2026, el libro comienza con el funeral de Estado de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, fallecida en agosto de 2023, a los 94 años. Historiadora especializada en Rusia, fue una de las figuras más reconocidas de la vida intelectual francesa y la primera mujer en dirigir la Academia Francesa. Su despedida, con una ceremonia en Les Invalides y un discurso del presidente Emmanuel Macron, constituye el punto de partida de un relato que también se ocupa de su intimidad.

Tras su muerte, Carrère vuelve sobre los documentos que su padre, Louis-Édouard, había reunido durante décadas: fotografías, cartas, anotaciones y archivos familiares. Ese material le permite reconstruir una genealogía que comienza en Georgia y Rusia y llega hasta la Francia contemporánea. En el recorrido aparecen los antepasados que debieron abandonar su tierra después de la Revolución bolchevique, las dificultades económicas del exilio y una historia familiar atravesada por conflictos políticos y silencios.

Uno de los episodios centrales es el de su abuelo materno, Georges, cuya colaboración con los ocupantes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y su posterior muerte a manos de la resistencia francesa dejaron una marca profunda en la familia. Carrère ya había abordado esa historia en Una novela rusa, un libro que provocó un enfrentamiento con su madre, quien durante dos años dejó de hablarle. En Koljós, vuelve sobre aquellos hechos desde la perspectiva de quien ya no tiene que proteger a sus padres de las consecuencias de lo que escribe.

La figura de Hélène ocupa buena parte de la narración. Su ascenso desde una infancia signada por las dificultades económicas hasta convertirse en una autoridad internacional en historia rusa permite al autor retratar a una mujer de enorme voluntad, exigente y acostumbrada a ejercer el control. Pero también aparece la madre, con sus contradicciones, sus afectos y sus dificultades para mostrar ciertas zonas de su pasado.

SOBRE LA OBRA

El libro reconstruye, además, la relación de casi siete décadas entre Hélène y Louis-Édouard. Mientras ella alcanzaba reconocimiento público, él llevaba una vida más discreta, dedicada a su trabajo y a recopilar información sobre los antepasados de su esposa. La investigación que realizó durante años terminó convirtiéndose en uno de los principales materiales de la obra de su hijo. A través de esos documentos, Carrère recupera también la historia de un hombre que permaneció durante mucho tiempo en un segundo plano.

Sin embargo, Koljós no se limita a la reconstrucción familiar. La historia de sus padres está estrechamente vinculada con los acontecimientos de Rusia y Europa. La guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, ocupa un lugar central en esa trama. Hélène, reconocida por sus estudios sobre Rusia, había sostenido que Vladímir Putin no invadiría Ucrania. Su pronóstico quedó desmentido por los acontecimientos y abrió nuevas diferencias entre madre e hijo, cuyas miradas sobre ese país nunca fueron idénticas.

Carrère incorpora también sus propias experiencias en Rusia y Ucrania, con pasajes que combinan la observación periodística y la reflexión personal. La historia familiar deja así de ser un asunto privado para convertirse en una vía de acceso a las transformaciones políticas y sociales de los últimos cien años.

El título, Koljós, remite a las granjas colectivas soviéticas, pero también a una expresión que la propia familia utilizaba para describir una costumbre doméstica: cuando el padre viajaba, los hijos se instalaban en la habitación matrimonial para dormir junto a su madre. Esa práctica, que los hermanos repitieron hasta los últimos días de Hélène, adquiere en el libro un sentido particular. Es también una imagen de la intimidad que el escritor intenta recuperar.

SOBRE EL AUTOR

Reconocido por su particular manera de combinar la investigación con la narración autobiográfica, Carrère vuelve a explorar los límites entre la memoria y la literatura. En esta ocasión, la muerte de sus padres le permite abordar aspectos de su historia que durante años permanecieron condicionados por la presencia de ellos.

Ganadora del Premio Médicis y del Premio Grand Continent en 2025, Koljós reúne así una saga familiar, una investigación histórica y un relato sobre la pérdida. Pero, por encima de todo, es el intento de un hijo de comprender a sus padres, con sus virtudes, sus contradicciones y las huellas que dejaron en su propia vida.

KOLJÓS EMMANUEL CARRÈRE

Editorial: Anagrama

Páginas: 448

Precio: $50.900 Anagrama448$50.900