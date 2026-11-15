Las cartas, los enigmas y la historia detrás de Respiración artificial

En Respiración artificial, Ricardo Piglia construye una novela en la que ninguna historia parece terminar donde empieza. Publicada en 1980, durante la última dictadura militar argentina, la obra toma como punto de partida un asunto familiar y, a medida que avanza, incorpora personajes históricos, documentos, correspondencias y conversaciones que abren nuevas preguntas. Lo que comienza como la reconstrucción de una vida termina convirtiéndose en una indagación sobre la historia argentina y los mecanismos con los que se construyen sus versiones.

El protagonista es Emilio Renzi, un joven escritor que acaba de publicar su primer libro, basado en los relatos contradictorios que circulaban en su familia sobre su tío Marcelo Maggi. Después de leer aquella narración, Maggi se comunica con él mediante cartas. La correspondencia permite que ambos establezcan una relación, pero también introduce una serie de rectificaciones: el tío no está de acuerdo con la versión que su sobrino escribió sobre su vida y comienza a contarle aquello que, según él, todavía falta conocer.

Maggi vive en una ciudad de provincias y dedica buena parte de su tiempo a investigar la trayectoria de Enrique Ossorio, un antepasado familiar que fue secretario privado de Juan Manuel de Rosas. Acusado de traición y obligado al exilio, Ossorio terminó sus días en Chile, en 1850. Sus papeles, cartas y escritos autobiográficos se convierten en el centro de una investigación que excede la curiosidad genealógica: reconstruir su historia implica también revisar una época y sus conflictos políticos.

La novela avanza así entre dos tiempos separados por más de un siglo. Mientras Renzi intenta comprender el presente de su tío, descubre los documentos de Ossorio y las interpretaciones que Maggi hace de ellos. En ese recorrido aparece otra figura fundamental: Luciano Ossorio, un hombre anciano, descendiente de Enrique, que también está interesado en recuperar el pasado familiar y reivindicar la memoria de su antepasado.

Pero las cartas no son solamente un recurso para transmitir información. En el universo de Piglia, la escritura funciona como una forma de comunicación que nunca garantiza que el mensaje llegue a destino. Esa incertidumbre se vuelve todavía más evidente con la aparición de Francisco José Arocena, un personaje que intercepta y examina correspondencias ajenas con la intención de encontrar mensajes ocultos.

La estructura se complejiza con la incorporación de Vladimir Tardewski, un polaco exiliado que conoce a Renzi y participa de una extensa conversación sobre literatura, filosofía e historia. Entre sus relatos aparece una hipótesis tan provocadora como inquietante: un posible encuentro entre Franz Kafka y Adolf Hitler en la Praga de los años veinte. A partir de esa situación imaginaria, Piglia propone una lectura anticipatoria de la obra de Kafka, como si en sus ficciones pudieran reconocerse algunas de las formas de violencia, obediencia y control que después caracterizarían al nazismo.

SOBRE LA PROSA

Una de las particularidades de Respiración artificial es su construcción narrativa. No hay una única historia que avance de manera lineal, sino distintos relatos que se contienen, se interrumpen y se complementan. La correspondencia entre Renzi y Maggi, los documentos de Enrique Ossorio, las conversaciones con Luciano y Tardewski y las intervenciones de Arocena conforman una estructura de relatos superpuestos, en la que cada personaje aporta una perspectiva diferente sobre los mismos enigmas.

La novela también incorpora distintos registros: cartas, reflexiones, diálogos extensos, documentos y relatos autobiográficos. Esa combinación obliga al lector a reconstruir los acontecimientos a partir de fragmentos, sin ofrecerle una explicación definitiva. Como sucede en una investigación policial, cada indicio puede conducir a una nueva pista, pero también abrir otra zona de incertidumbre.

Piglia explicó que su intención inicial no había sido escribir una novela sobre un período en particular, sino contar la historia de un tío. Esa distancia entre el proyecto original y las interpretaciones que despertó la obra constituye una de sus dimensiones más interesantes: la literatura puede decir sobre una época más de lo que su autor se propone expresar.

A más de cuatro décadas de su publicación, Respiración artificial conserva esa capacidad de generar nuevas lecturas. Su interés no reside solamente en las referencias históricas ni en las alusiones políticas, sino en la manera en que pone en discusión la posibilidad de conocer el pasado. Entre cartas que no llegan, identidades sospechosas, exilios y versiones familiares, Piglia construye una novela en la que leer también significa investigar. Y en la que la historia, lejos de presentarse como un relato cerrado, aparece como un conjunto de huellas que todavía esperan ser descifradas.

Respiración Artificial

Ricardo Piglia

Editorial: Penguin

Páginas: 224

Precio: $32.900