Las charlas entre Borges y Bioy Casares volvieron a las librerías

A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges y dos décadas después de su primera publicación, la editorial Emecé lanzó una nueva edición de Borges, el monumental libro de Adolfo Bioy Casares que reconstruye más de cuatro décadas de conversaciones entre ambos escritores. La obra, presentada en dos volúmenes con estuche, reúne 2.112 páginas y tiene un precio de $189.900 en las librerías argentinas.

La publicación, que llegó al mercado el 1 de octubre, ofrece una revisión integral del texto original de 2006, con fragmentos recuperados, nuevas referencias y un índice analítico ampliado. El trabajo estuvo a cargo del investigador y editor Daniel Martino, quien colaboró directamente con Bioy Casares durante sus últimos años.

La amistad entre Borges (1899-1986) y Bioy Casares (1914-1999) comenzó hacia fines de 1931 y se convirtió en una de las relaciones intelectuales más fecundas de la literatura argentina. Desde 1947, Bioy empezó a registrar las conversaciones que mantenían casi diariamente, especialmente durante almuerzos y cenas, en las que discutían sobre literatura, filosofía, política, historia, religión, cine y música.

A diferencia de una biografía convencional, el libro permite conocer al Borges de la vida cotidiana, alejado de las conferencias y entrevistas públicas. Sus páginas revelan opiniones mordaces sobre otros escritores, bromas, discusiones políticas, recuerdos personales y reflexiones sobre la creación literaria.

Por los encuentros registrados por Bioy desfilan numerosas figuras de la cultura argentina e internacional. También aparecen las contradicciones, los prejuicios y las preferencias personales de Borges, en un retrato que combina erudición, humor y observaciones sobre la sociedad de su época.

La nueva edición incorpora pasajes que habían quedado fuera de la publicación original, entre ellos referencias a María Kodama, última esposa de Borges. Además, suma identificaciones y precisiones surgidas de años de investigación documental.

La primera edición, publicada en 2006, contaba con 1.663 páginas. La nueva versión alcanza las 2.112, distribuidas en dos tomos de tapa dura. La diferencia de 449 páginas comprende tanto materiales recuperados como nuevas notas, referencias e instrumentos de consulta.

Martino, responsable de la preparación del libro, destacó que los registros no deben interpretarse como transcripciones literales de las conversaciones, sino como reconstrucciones realizadas por Bioy Casares.

En consecuencia, la obra también permite conocer la mirada del autor sobre su amigo y sobre el ambiente intelectual que compartieron.

Considerado uno de los grandes documentos literarios del siglo XX argentino, Borges vuelve así a circular en una edición ampliada que recupera aspectos poco conocidos del escritor y ofrece un recorrido por buena parte de la vida cultural del país. Su relanzamiento coincide, además, con el renovado interés por su legado en el 40º aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 14 de junio de 1986.

Borges ADOLFO BIOY CASARES

Editorial: Emecé

Páginas: 2.112

Precio: $189.900 Emecé2.112$189.900