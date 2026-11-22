¿Qué queda de una revolución cuando se apagan sus consignas? ¿Qué sucede con los vínculos familiares cuando la militancia, los ideales y la voluntad de transformar el mundo ocupan el centro de una vida? En Un silencio lleno de murmullos, la escritora nicaragüense Gioconda Belli se acerca a esas preguntas desde un territorio menos transitado que el de la historia política: la intimidad de una familia atravesada por las decisiones de una generación que creyó posible cambiarlo todo.

La novela comienza con una muerte. Valeria, una mujer que participó activamente de la lucha revolucionaria en Nicaragua, fallece en Madrid, lejos de su país y en soledad. Su hija Penélope viaja hasta allí para hacerse cargo de sus pertenencias y resolver los asuntos pendientes. Sin embargo, la tarea material pronto se convierte en otra cosa. En esa casa que conserva los rastros de una madre a la que nunca terminó de comprender, la protagonista comienza a reconstruir una historia que también es la suya.

El viaje de Penélope no consiste solamente en ordenar los objetos de una persona fallecida. Es, sobre todo, una búsqueda de explicaciones. Durante años, la relación con Valeria estuvo marcada por la distancia, las ausencias y los reproches. La madre había elegido una vida de compromiso político que implicó sacrificios personales y familiares. La hija, en cambio, quedó del otro lado de esas decisiones, con las consecuencias de una maternidad que no siempre encontró presente a quien debía ejercerla.

Belli encuentra en ese conflicto una de las zonas más interesantes de su novela. La revolución, que suele narrarse a través de sus protagonistas, sus victorias y sus derrotas, aparece aquí observada desde quienes debieron convivir con sus efectos cotidianos. ¿Qué lugar tuvieron los hijos de quienes entregaron buena parte de su existencia a una causa colectiva? ¿Cómo se procesa el abandono cuando responde a una convicción política? ¿Hasta dónde los ideales pueden justificar los costos que pagan los afectos más cercanos?

La propia autora conoce de cerca esas contradicciones. Militante sandinista y protagonista de una generación que acompañó el triunfo de la Revolución nicaragüense, Belli también experimentó el desencanto frente a la deriva autoritaria del movimiento. Exiliada en Madrid desde 2022, escribió esta novela desde una experiencia que reúne sus dos dimensiones: la de la mujer comprometida políticamente y la de la madre que se pregunta por las consecuencias de sus elecciones.

Sobre la obra

La historia se desarrolla en una Madrid atravesada por el confinamiento de la pandemia. Penélope permanece en la casa de su madre, aislada y rodeada de recuerdos, mientras mantiene contacto a distancia con otras personas. La situación acentúa su soledad y convierte el espacio doméstico en un escenario donde el pasado irrumpe de distintas maneras. Hay diarios, fotografías, documentos y objetos que funcionan como piezas de un rompecabezas. A medida que los revisa, la protagonista descubre episodios desconocidos de la vida de Valeria y se enfrenta a secretos que modifican la imagen que había construido de ella.

La novela incorpora, además, un componente de misterio. En la casa, Penélope percibe murmullos y experimenta presencias que parecen conectarla con una dimensión desconocida de la historia familiar. Esos elementos introducen una atmósfera inquietante y acompañan el proceso de reconstrucción del pasado. La memoria no aparece como un archivo ordenado, sino como un conjunto de fragmentos que regresan, se contradicen y obligan a revisar las certezas.

Pero la historia familiar no se encuentra separada de la política. A través de los recuerdos de Valeria, Belli recupera distintos momentos de la experiencia sandinista, desde los años de lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza hasta las transformaciones posteriores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La novela se detiene en las contradicciones de una dirigencia que, con el paso del tiempo, fue abandonando parte de los principios que habían impulsado su lucha.

En ese recorrido aparecen las tensiones internas de los espacios revolucionarios, el autoritarismo, el machismo y los dogmatismos que convivieron con los discursos de emancipación. La autora propone así una mirada crítica sobre una experiencia histórica que conoció desde adentro. No se trata de negar el sentido de aquella lucha, sino de observar también aquello que quedó fuera de sus relatos más heroicos: las relaciones de poder, las frustraciones y las vidas personales condicionadas por la militancia.

Esa perspectiva se extiende a otros asuntos que atraviesan la narración. La maternidad, la sexualidad femenina, el aborto, la fidelidad, la adopción y las distintas formas de abandono aparecen entrelazados con las experiencias de sus personajes. Belli vuelve sobre cuestiones que forman parte de su universo literario y que permiten pensar la autonomía de las mujeres más allá de los discursos políticos. La libertad conquistada en el espacio público no siempre encuentra una correspondencia en la vida privada.

La estructura de la novela acompaña esa multiplicidad de temas mediante diferentes registros y voces. Los fragmentos de diarios, los recuerdos y las revelaciones del pasado amplían la perspectiva de una narración que alterna entre la experiencia de Penélope y la vida de su madre. El resultado es un relato que busca poner en diálogo dos generaciones y dos maneras de entender las responsabilidades, los afectos y la libertad.

En algunos pasajes, esa acumulación de historias y conflictos le resta concentración al núcleo principal. La relación entre madre e hija, que funciona como motor de la novela, debe compartir espacio con numerosos episodios de la historia política y personal de Valeria. Sin embargo, esa amplitud también permite dimensionar el problema que Belli quiere abordar: ninguna biografía se explica por completo a partir de sus decisiones individuales, pero tampoco puede reducirse a las causas colectivas que alguien defendió.

En el fondo, Un silencio lleno de murmullos es una novela sobre las cuentas pendientes. Penélope busca conocer a una mujer que fue su madre, pero también intenta comprender qué lugar ocupó ella en una vida dominada por compromisos que excedían el ámbito familiar. Valeria, aun después de muerta, sigue presente en las preguntas de su hija. Y en ese intercambio tardío aparece la posibilidad de una reconciliación que no necesariamente implica perdonar ni justificar.

Gioconda Belli propone mirar la revolución desde sus consecuencias menos visibles. Allí donde los grandes relatos hablan de victorias, derrotas y transformaciones históricas, la escritora se detiene en las marcas que esas experiencias dejan en las familias. Porque los ideales pueden sobrevivir en la memoria de una generación, pero también dejar ausencias difíciles de reparar. Y algunas de las preguntas más dolorosas de una vida recién encuentran su voz cuando ya no queda nadie para responderlas.

UN SILENCIO LLENO DE MURMULLOS

Giaconda Belli

Editorial: SEIX BARRAL

Páginas: 344

Precio: $ 55.900