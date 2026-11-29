La guerra de Malvinas dejó marcas que se extendieron mucho más allá de los meses que duró el conflicto. Para quienes estuvieron allí, volver a la vida cotidiana implicó atravesar distintas etapas, recuperar recuerdos y encontrar maneras de convivir con lo vivido. En Cosas enterradas en la guerra, su nuevo libro publicado por la editorial Junco, el escritor y excombatiente platense Gabriel Sagastume reconstruye una experiencia que le permitió mirar aquella historia desde otro lugar: compartir durante diez años un escenario con veteranos británicos.

El punto de partida es Campo minado, la obra teatral dirigida por Lola Arias que reunió a tres excombatientes argentinos y tres ingleses. A lo largo de aproximadamente 200 funciones en 36 países, sus protagonistas compartieron recuerdos, discusiones y experiencias que modificaron algunas de sus ideas sobre la guerra y sus consecuencias.

“Fui tomando apuntes y notas sobre nuestra experiencia, sobre el vínculo entre nosotros, sobre cómo era cada uno de los integrantes de la obra”, contó Sagastume en diálogo con EL DIA.

Lo que comenzó como un diario personal durante los ensayos terminó convirtiéndose en un libro. La directora les había pedido que llevaran un cuaderno para registrar sus impresiones al finalizar cada jornada. Sagastume encontró allí una manera de ordenar sus pensamientos y dejar constancia de una experiencia que, con el tiempo, consideró que podía ser útil para otros.

Los primeros ensayos no fueron sencillos. Ninguno de los participantes era actor profesional y el trabajo exigía recuperar episodios dolorosos, contar historias personales y repetirlas frente a los demás. Sin embargo, el encuentro con los veteranos británicos también permitió descubrir que muchas de esas emociones eran compartidas.

“Tenemos el prejuicio de que ellos son fríos y que no les importa, y no es así. Ellos también”, explicó. Incluso recordó que uno de los primeros en llorar durante un ensayo fue un excombatiente inglés, al enfrentarse con un recuerdo que ni siquiera sabía cuánto le dolía.

Hablar para recordar

La relación de Sagastume con sus propios recuerdos también atravesó distintas etapas. Durante un tiempo le costó hablar de la guerra y llegó a relacionar algunas dificultades para estudiar con las pesadillas y los pensamientos que le provocaba aquella experiencia.

Después, esa necesidad cambió. Comenzó a vincularse con otros veteranos y a participar de encuentros en escuelas, donde las preguntas de los chicos permitían que algunos excombatientes contaran historias que nunca habían compartido siquiera con sus familias.

“Ahí me di cuenta de que era muy terapéutico hablar, que era muy sano. Ahora pienso que seguramente habrá alguna cosa enterrada, como dice el título, de la que no hablo, pero también hay un montón de cosas de las que puedo hablar con naturalidad”, señaló.

En el libro también buscó reconstruir las historias personales de sus compañeros: de dónde venían, cómo eran sus familias, a qué se dedicaban y cuáles eran sus intereses. La intención era mostrar que detrás de los uniformes había personas con vidas, afectos y recuerdos.

“Cuando al enemigo vos le ponés nombre, apellido, papá, mamá, hijos, nietos, gustos, decís: bueno, ahora es una persona con la que puedo tener coincidencias también. Y hablar”, reflexionó.

Escuchar al que piensa distinto

La convivencia no significó que los seis protagonistas llegaran a compartir una misma interpretación de la guerra. Las diferencias continuaron, pero encontraron una manera de trabajar juntos sin necesidad de ponerse de acuerdo en todo.

Para Sagastume, esa es una de las principales enseñanzas de Campo minado: escuchar al otro no implica abandonar las propias convicciones. También recordó que la música funcionó como un punto de encuentro entre culturas. Una canción de los Beatles, por ejemplo, permitió acercar a integrantes que inicialmente tenían fuertes resistencias hacia todo lo inglés.

La edición de Junco acompaña esa búsqueda de mostrar a los protagonistas como personas reales. El autor quiso incluir fotografías y la editorial sumó un dibujo realizado por uno de los veteranos británicos, presentado como una postal, además de un código QR que permite escuchar una canción compuesta por otro de los integrantes de la obra.

El manuscrito tomó forma durante el año pasado. Después de mostrárselo a su hermano y a algunos conocidos, Sagastume encontró en Pablo Tau, Germán Schwind y Ricardo Bizarra, responsables de Junco, el impulso para concretar la publicación.

Más allá de reconstruir una experiencia teatral, el libro propone una reflexión sobre la manera en que nos relacionamos con quienes piensan diferente. En un contexto que considera atravesado por la agresividad y el desprecio hacia las opiniones contrarias, el escritor espera que su relato invite a revisar algunas certezas.

“Ojalá que le permita a alguno decir: voy a repensar esta idea, capaz que estoy equivocado. O voy a escuchar a alguien al que me parece que no opina como yo, capaz que tiene algo valioso en lo que opina”, expresó.

En Cosas enterradas en la guerra, Sagastume vuelve sobre Malvinas sin buscar una interpretación definitiva del conflicto. A partir del encuentro entre seis hombres que estuvieron enfrentados, recupera una experiencia que le permitió comprender que reconocer el dolor del otro también puede ser una manera de revisar la propia historia.

Cosas enterradas en la guerra

Autor: Gabriel Sagastume

Editorial: Junco

Páginas: 93