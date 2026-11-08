Legitiman palabras del habla popular de los argentinos

Hace ocho días se presentó en Madrid la 24 edición del Diccionario de la Lengua Española con la presencia de los 23 presidentes de las distintas academias existentes en España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Cada uno de ellos debió elegir y fundamentar solo una de las palabra representativas propuestas por su país, entre las muchas que se presentan para que se incorporen al Diccionario en cada nueva edición.

La Academia Argentina de Letras había pedido la incorporación de varias decenas de argentinismos que fueron, después, aprobados e incorporados a este último diccionario. Ellas fueron recopiladas, estudiadas y fundamentadas para su incorporación por el Departamento de Investigaciones de la AAL.

Entre esas palabras figuran chepibe, bicisenda, interbloque, piantavotos, metepúa, petisero, piolada micro, zapatillería, boquense, histeriquear, ventiluz, borravino, gurrumín y otras que quedaron legitimadas en esta nueva edición del diccionario de la lengua española.

“La ceremonia iba a ser presidida por el Rey de España, como ocurre cuando se editan nuevas ediciones, pero el duelo nacional de tres días por el choque de trenes ocurrido en Toledo el 28 de octubre, decretado por el mismo Rey, impidió su presencia, de modo que el acto lo encabezó el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado”, dijo Rafael Felipe Oteriño, el escritor platense que preside la Academia Argentina de Letras.

Entre otros escritores presentes se encontraron en la reunión realizada en Madrid el novelista español Javier Cercas y los ganadores en dos de los últimos años del premio Cervantes, el ensayista y novelista mexicano Gonzalo Celorio y el escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, exiliado en España por la persecución de la dictadura que rige en su país desde hace dos décadas de la mano de Ramón Ortega.

En entrevista con este diario, Oteriño detalló que “en la actualidad hay 635 millones de hablantes de lengua española, lo cual trasluce la trascendencia alcanzada por nuestro idioma” y que el nuevo diccionario “incorporó por supuesto nuevas palabras sugeridas por los distintos países”.

“Desde el Diccionario de Autoridades (1726/39), al Diccionario de la Real Academia Española (1780), que en décadas más recientes pasó a denominarse Diccionario de la Lengua Española, se ha puesto en claro que el idioma español es una lengua en expansión”, agregó.

Dijo luego que según el Instituto Cervantes los hablantes nativos son unos 520 millones, lo que convierte al español en la tercera lengua materna más hablada del mundo, detrás del chino mandarín y del hindi. A ellos se suman 115 millones de personas que usan al español como segunda lengua, aunque está claro que el idioma que se habla en más países del planeta es el inglés.

“Chepibe!”

Cada representante de las academias presente en el lanzamiento del nuevo diccionario debió usar unos pocos minutos para fundamentar una de las palabras que se incorporaron al diccionario.

“La incorporación de palabras y variedades provenientes no solo de la península -como lo ha sido desde sus orígenes lexicográficos- sino también de Filipinas, en Asia; de Guinea Ecuatorial, de África, y, particularmente, de América, ha dado lugar a que se defina al español como una lengua pluricéntrica”, dijo Oteriño.

Los argentinos eligieron hablar de “chepibe” y sobre este punto el titular de la AAL señaló que “nos pareció que refleja un verdadero ensamble idiomático, entre lo originario y lo aportado por la inmigración”.

El término también conlleva, agregó Oteriño, “la no poco peyorativa locución que alude a quien se menoscaba con el encargo de tareas de poca monta”.

El prefijo “che” proviene del guaraní y es una interjección usada para llamar a otra persona o para pedirle atención a lo que se le va a decir y “pibe” llegó del genovés “pibetto” y significa “niño” o “joven”. Unidos ambos significados por el habla popular, en la Argentina “chepibe” alude al chico que en un trabajo realiza los mandados menores y que es un ayudante de menor importancia.

En cuanto al origen de “chepibe”, la publicación “República de Corrientes” recordó que hace poco le preguntaron desde un medio nacional a Alejandro Dolina “si él fue realmente el creador del chepibe, cuando diseñó junto con Carlos Trillo una publicidad del Banco Popular Argentino cuyo protagonista era un cadete”.

Dolina recordó que en ese jingle decía “si me mandan al Banco voy contento” y que ese era el “chepibe”, aunque afirmó que esa palabra no la creó él sino Trillo, su colega.

En los diccionarios del lunfardo argentino se lo califica como “persona poco valorada en su empleo, a la que siempre le piden favores”.

En el encuentro, resultó singular el hecho de que las muchas de las nuevas palabras integradas al diccionario provienen del universo de internet y de la tecnología digital como influencer, ciberseguridad, postcast, resetear o app, mientras que también se aceptaron muchos aportes del universo de la gastronomía como “tosta”, “burrata, “poke” o “ramen”.

Las que se van

Sin embargo, así como las palabras nacen y adquieren vigencia, otras desaparecen del idioma cotidiano y mueren olvidadas. La AAL también ha contado y cuenta con un equipo integrado por profesores de letras y lexicógrafos que registran con profesionalidad, experiencia y uso de criterios estos continuos vaivenes del idioma. Se reúnen varias horas, proponen, debaten y definen.

Las palabras, como todo en la vida, también nacen y mueren. Las otras lenguas, la geografía, los deportes, las letras populares, las nuevas tecnologías, las jergas de los lunfardos, influyen en forma dinámica sobre ellas, pero nada tanto como el idioma coloquial que es el que, en su cotidiana y anónima fragua, las hace nacer o morir.

Y justamente uno de esos especialistas de la AAL, Santiago Kalinowski ofreció a medios de prensa unas 460 palabras que dejaron de utilizar los argentinos en los últimos años. Sobre las primeras que habló, todas tienen que hablar con lo que el filósofo de los medios de comunicación, Marshall Mc Luham, calificaba como la “galaxia Gutenberg”, en alusión a la imprenta. Esas palabras so “Fax” y “máquina de escribir”, empujadas al archivo por las nuevas tecnologías.

En los baños ya no se dice “tirar la cadena”, sino “apretar el botón”. Los jóvenes son, en general, los que van cambiando el idioma, descartando o creando palabras.

En desuso cayeron “curdela”, “figureti”, “gilastro”, “estanciera o “asalto” como fiesta. Ya no se habla de “petiteros”, de “bagartos”, de “churro o churra” para hablar de varones o mujeres con belleza física. En una época cada día mas vertiginoso algunas palabras nacen, otra mueren y el mundo sigue andando.

La Academia Argentina de Letras había pedido la incorporación de varias decenas de argentinismos que fueron, después, aprobados e incorporados a este último diccionario