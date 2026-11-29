LIBROS – FICCIÓN
1.- LA HORA ANTES DEL ALBA
Isabel Allende / Planeta
2.- EL CANTO INVISIBLE
Claudia Piñeiro / Alfaguara
3.- EL HOMBRE QUE QUERÍA MATAR A PÉREZ-REVERTE
Jorge Fernández Díaz / Planeta
4.- UN DÍA EN LA VIDA DE CLARITA
Rosa Montero / Alfaguara
5.- LAS GRATITUDES
Delphine De Vigan / Anagrama
6.- EL ARQUITECTO DEL TEATRO COLÓN
Daniel Balmaceda / Sudamericana
7.- LA HIPÓTESIS MÁS PELIGROSA
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara
8.- LA TRAMA FRANCESA
John Grisham / Plaza & Janes Editores
9.- EL GESTO FINAL
Agustín de Luca / Crujía
10.- DORAYAKI
Durian Sukegawa / Chai Editora
LIBROS – NO FICCIÓN
1.- MAGNIFICA HUMANITAS
Santa María
2.- GALPERÍN
Jairo Straccia / Sudamericana
3.- UNA BUENA VIDA
Daniel López Rosetti / Planeta
4.- GRÁFICA
Alejandro Ros / Sudamericana
5.- CONVERSACIÓN CON LA OSCURIDAD
Mariana Enríquez / Páginas de Espuma
6.- LOS ESCALONES
Sylvester Stallone / Plaza & Janes
7.- EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO
Viktor Frankl / Herder
8.- DEJA DE SER TÚ
Joe Dispenza / Grijalbo
9.- LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO
Han Byung Chul / Herder
10.- SIN RESPETO
Han Byung Chul / Paidós
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