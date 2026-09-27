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Libros más vendidos

Por Redacción

LIBROS – FICCIÓN

1.- AL FINAL MUEREN LOS DOS
Adam Silvera / Puck

2.- LAS GRATITUDES
Delphine De Vigan / Anagrama

3.- LO QUE PODEMOS SABER
Ian McEwan / Anagrama

4.- CADAVER EXQUISITO
Agustina Bazterrica / Alfaguara

5.- LA PACIENTE SILENCIOSA
Alex Michaelides / Alfaguara

6.- DORAYAKI
Durian Sukegawa / Chai Editora

7.- LA BIBLIOTECA DE LA MEDIANOCHE
Matt Haig / Alianza

8.- EL BUEN MAL
Samanta Schweblin / Random House

9.- LA INQUILINA
Freida McFadden / Suma de Letras

10.- HAN CANTADO BINGO
Lana Corujo / Reservoir Books

LIBROS – NO FICCIÓN

1.- UNA BUENA VIDA
Daniel López Rosetti / Planeta

2.- ARGENTINA SEGÚN EL NEGRO
Roberto Fontanarrosa / Planeta

3.- MIENTRAS RESPIRES, ESTÁS A TIEMPO
Leticia Arevalo / Random Comics

4.- LIDERAZGO ESPIRITUAL
Esteban Bullrich / Aguilar

5.- DEJA DE SER TÚ
Ruben Rick / Diana

6.- EL ACTO DE CREAR
Julia Cameron / Aguilar

7.- MI NIÑERA DE LA KGB
Laura Ramos / Lumen

8.- MI PSICOLOGÍA ME DIJO
Hoyer y Yulibet / Deja Vu

9.- LA FELICIDAD
Gabriel Rolón / Planeta

10.- EL CAMINO DEL ARTISTA
Julia Cameron / Aguilar

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
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Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

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