Libros más vendidos

LIBROS – FICCIÓN
1.- AL FINAL MUEREN LOS DOS
Adam Silvera / Puck
2.- LAS GRATITUDES
Delphine De Vigan / Anagrama
3.- LO QUE PODEMOS SABER
Ian McEwan / Anagrama
4.- CADAVER EXQUISITO
Agustina Bazterrica / Alfaguara
5.- LA PACIENTE SILENCIOSA
Alex Michaelides / Alfaguara
6.- DORAYAKI
Durian Sukegawa / Chai Editora
7.- LA BIBLIOTECA DE LA MEDIANOCHE
Matt Haig / Alianza
8.- EL BUEN MAL
Samanta Schweblin / Random House
9.- LA INQUILINA
Freida McFadden / Suma de Letras
10.- HAN CANTADO BINGO
Lana Corujo / Reservoir Books
LIBROS – NO FICCIÓN
1.- UNA BUENA VIDA
Daniel López Rosetti / Planeta
2.- ARGENTINA SEGÚN EL NEGRO
Roberto Fontanarrosa / Planeta
3.- MIENTRAS RESPIRES, ESTÁS A TIEMPO
Leticia Arevalo / Random Comics
4.- LIDERAZGO ESPIRITUAL
Esteban Bullrich / Aguilar
5.- DEJA DE SER TÚ
Ruben Rick / Diana
6.- EL ACTO DE CREAR
Julia Cameron / Aguilar
7.- MI NIÑERA DE LA KGB
Laura Ramos / Lumen
8.- MI PSICOLOGÍA ME DIJO
Hoyer y Yulibet / Deja Vu
9.- LA FELICIDAD
Gabriel Rolón / Planeta
10.- EL CAMINO DEL ARTISTA
Julia Cameron / Aguilar
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