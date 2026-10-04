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Libros más vendidos

Por Redacción

LIBROS – FICCIÓN

antes que se enfríe el café

toshikazu kawaguchi, plaza & janes

al final mueren los dos

adam silvera, puck

CADÁVER EXQUISITO

AGUSTINA BAZTERRICA, alfagüara

la paciente silenciosa

alex michaelides, alfagüara

DORAYAKI

DURIAN SUKEGAWA, CHAI EDITORA

LO QUE PODEMOS SABER

IAN MCEWAN, Anagrama

el buen mal

samanta schweblin, random house

PANTANAL

MARCOS ARAMBURU, Planeta

El gesto final

Agustín de Luca, La Crujía

UN GATO PARA LOS DÍAS DIFÍCILES

KIYOSHI SHIGEMATSU, NEWTON COMPTON EDITORES

LIBROS – no FICCIÓN

Una buena vida

Daniel López Rosetti, Planeta

MURDOKU: 80 ACERTIJOS DE LÓGICA Y ASESINATOS

Manuel Garand, TEMAS DE HOY

LOS DÍAS DE LA CONSTITUCIÓN

EDUARDO SACHERI, alfagüara

ENTRENA TU CEREBRO

CAMILA SáNCHEZ SALINAS, Aguilar

UNA BREVE HISTORIA DE CASI TODO 2.0

BILL BRYSON, RBA LIBROS

LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO

BYUNG CHUL HAN, Herder

LA VIDA DESPUÉS DE ENTENDER LA ANSIEDAD

Sofía Calvo, Grijalbo

MI PSICÓLOGA ME DIJO

K. HOYER y RG. YULIBETH, Déjà vu

MURDOKU: VIAJE AL PASADO

MANUEL GARAND, TEMAS DE HOY

EL CAMINO DEL ARTISTA

JULIA CAMERON, Aguilar

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
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$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

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