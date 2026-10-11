Libros más vendidos

LIBROS – FICCIÓN
1.- PALAZZO
Danielle Steel / Plaza & Janes
2.- EL DÍA DE LA TRILLA (EMPIRED 4)
Rebecca Yarros / Planeta
3.- COMPLICACIONES
Danielle Steel / Plaza & Janes
4.- EL CANTO INVISIBLE
Claudia Piñeiro / Alfagüara
5.- PUNTO CIEGO
Paula Hawkins / Planeta
6.- EL LATIDO DE LA TIERRA
Luz Gabas / Planeta
7.- CADAVER EXQUISITO
Agustina Bazterrica / Alfaguara
8.- ANTES QUE SE ENFRÍE EL CAFÉ
Toshikazu Kawaguchi / Plaza & Janes
9.- AL FINAL MUEREN LOS DOS
Adam Silvera / Puck
10.- EL GESTO FINAL
Agustín de Luca / L Crujía
LIBROS – NO FICCIÓN
1.- UNA BUENA VIDA
Daniel López Rosetti / Planeta
2.- BORGES
Adolfo Bioy Casares / Emecé
3.- MURDOKU: 80 ACERTIJOS DE LÓGICA Y ASESINATOS
Manuel Garand / Temas de hoy
4.- LO QUE SE DESVANECE
Alberto Ades / Sudamericana
5.- HACKEA TU CEREBRO
N. Fernández Miranda / Lea
6.- MURDOKU: VIAJE AL PASADO
Manuel Garand / Temas de hoy
7.- EL NIÑO DEL TREN
Paolo Casadio / Edhasa
8.- MI NIÑERA DE LA KGB
Laura Elisa Ramos / Lumen
9.- 76
Felipe Pigna / Planeta
10.- LA FELICIDAD
Gabriel Rolón / Booket
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