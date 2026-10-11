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Séptimo Día

Libros más vendidos

Por Redacción

LIBROS – FICCIÓN

1.- PALAZZO
Danielle Steel / Plaza & Janes

2.- EL DÍA DE LA TRILLA (EMPIRED 4)
Rebecca Yarros / Planeta

3.- COMPLICACIONES
Danielle Steel / Plaza & Janes

4.- EL CANTO INVISIBLE
Claudia Piñeiro / Alfagüara

5.- PUNTO CIEGO
Paula Hawkins / Planeta

6.- EL LATIDO DE LA TIERRA
Luz Gabas / Planeta

7.- CADAVER EXQUISITO
Agustina Bazterrica / Alfaguara

8.- ANTES QUE SE ENFRÍE EL CAFÉ
Toshikazu Kawaguchi / Plaza & Janes

9.- AL FINAL MUEREN LOS DOS
Adam Silvera / Puck

10.- EL GESTO FINAL
Agustín de Luca / L Crujía

LIBROS – NO FICCIÓN

1.- UNA BUENA VIDA
Daniel López Rosetti / Planeta

2.- BORGES
Adolfo Bioy Casares / Emecé

3.- MURDOKU: 80 ACERTIJOS DE LÓGICA Y ASESINATOS
Manuel Garand / Temas de hoy

4.- LO QUE SE DESVANECE
Alberto Ades / Sudamericana

5.- HACKEA TU CEREBRO
N. Fernández Miranda / Lea

6.- MURDOKU: VIAJE AL PASADO
Manuel Garand / Temas de hoy

7.- EL NIÑO DEL TREN
Paolo Casadio / Edhasa

8.- MI NIÑERA DE LA KGB
Laura Elisa Ramos / Lumen

9.- 76
Felipe Pigna / Planeta

10.- LA FELICIDAD
Gabriel Rolón / Booket

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
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Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

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