Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Séptimo Día

Libros más vendidos

Por Redacción

LIBROS – FICCIÓN

el canto invisible

claudia piñeiro, alfaguara

antes que se enfríe el café

toshikazu kawaguchi, plaza & janes

un día en la vida de clarita

rosa montero, alfaguara

una familia moderna

julia navarro, plaza & janes editorea

CADÁVER EXQUISITO

AGUSTINA BAZTERRICA, alfagüara

el día de la trilla

rebecca yarros, planeta

el gesto final

agustín de luca, crujía

la paciente silenciosa

alex michaelides, alfagüara

el quinto invitado

jenny knight, newton compton

el buen mal

samanta schweblin, random house

LIBROS – no FICCIÓN

Una buena vida

Daniel López Rosetti, Planeta

MURDOKU: 80 ACERTIJOS DE LÓGICA Y ASESINATOS

Manuel Garand, TEMAS DE HOY

mi niñera de la kgb

laura ramos, lumen

borges

adolfo bioy casares, emece

horóscopo chino

ludovica, ediciones b

la culpa (esa voz)

cynthia wila, paidós

si lo crees, lo creas

brian tracy, aguilar

la soledad

gabriel rolón, planeta

la felicidad

gabriel rolón, booket

el canto del cisne

Charles spencer, plaza & janes

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?