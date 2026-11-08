Libros más vendidos

Ficción
- Una corte de armonía rota
Sarah Maas, Planeta
- Antes de que se enfríe el café
Toshikazu Kawaguchi, Plaza & Janes
- Un día en la vida de Clarita
Rosa Montero, Alfaguara
- El hombre que quería matar a Pérez - Reverte
Jorge Fernández Díaz, Planeta
- Cadáver Exquisito
Agustina Bazterrica, Alfaguara
- El espejo de los finales infinitos
Stepahnie Garber, Puck
- El quinto invitado
Jenny Knight, Newton Compton
- La paciente silenciosa
Alex Michaelides, Planeta
- El día de la Trilla
Rebecca Yarros, Planeta
- Una familia moderna
Julia Navarro, Plaza & Janes
No ficción
- Una buena vida
Daniel López Rosetti, Planeta
- Conversación con la oscuridad
Mariana Enríquez, Páginas de Espuma
- Sin respeto
Byung Chul Han, Paidós
- Magnifica Humanitas
Encíclica, Santa María
- Horóscopo Chino 2027
Ludovica, Ediciones B
- El hombre en busca de sentido
Viktor Frankl, Herder
- Deja de ser tu
Joe Dispensa, Grijalbo
- La culpa
Wila Cynthia, Paidós
- La sociedad del cansancio
Byung Chul Han, Herder
- Vendes o vendes
Grant Cardone, Debolsillo
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