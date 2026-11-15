Isabel Allende vuelve a la casa donde comenzó todo

Hay casas que sobreviven a quienes las habitaron. Conservan sus voces, sus secretos y las marcas de una historia que, aunque parezca terminada, encuentra la manera de regresar. En el universo de Isabel Allende, la casa familiar nunca fue solamente un escenario: es también un territorio de la memoria, un refugio frente a la violencia exterior y el lugar donde conviven los vivos y los muertos. Más de cuatro décadas después de convertir esa idea en una de las imágenes centrales de la literatura latinoamericana contemporánea, la escritora chilena vuelve a cruzar su puerta.

En "La hora antes del alba", su nueva novela, Allende recupera la historia de la familia Trueba y, especialmente, la vida de Alba, la nieta de Clara del Valle y Esteban Trueba. La narración retoma los acontecimientos allí donde los había dejado "La casa de los espíritus", publicada en 1982, aunque no exige necesariamente haber leído aquella primera entrega para ingresar en esta nueva historia. El escenario vuelve a ser un país latinoamericano atravesado por una dictadura militar, las desigualdades sociales y las consecuencias de la represión política.

La novela recibió el 75° Premio Planeta, anunciado el pasado 15 de octubre, en una edición especial por los 75 años del galardón. El reconocimiento, dotado con un millón de euros, también marca un movimiento importante en la trayectoria editorial de Allende: después de más de cuatro décadas vinculada a Plaza & Janés, sello del grupo Penguin Random House, la autora pasa a publicar bajo el sello Planeta.

Pero el regreso más significativo no es editorial. Es literario. Allende vuelve sobre una familia que acompañó a millones de lectores y encuentra en uno de sus personajes la posibilidad de continuar una historia que parecía cerrada.

Una casa llena de ausencias

Alba queda sola después de la muerte de su abuelo. La casa familiar, que alguna vez fue un espacio de reuniones, presencias extraordinarias y una intensa vida doméstica, atraviesa ahora un período de decadencia. Allí se refugia después de haber sido liberada de los organismos represivos de la dictadura, que la mantuvieron cautiva y la sometieron a torturas y abusos. Afuera, sin embargo, el peligro no desapareció: Esteban García, quien participó de su cautiverio y responde a las jerarquías del régimen, conserva un deseo de venganza. Para él, Alba debe pagar por las injusticias cometidas por generaciones anteriores.

La violencia, en ese sentido, no aparece como un episodio aislado, sino como una herencia que se transmite entre clases sociales y generaciones. Los privilegios de una familia, las humillaciones sufridas por otra y los abusos del poder terminan formando parte de un mismo conflicto. La protagonista deberá encontrar una manera de interrumpir esa cadena sin renunciar a su propia historia.

En la primera parte, el relato se concentra en su recuperación, en el nacimiento de su hija Aurora y en la reconstrucción de una vida posible. La maternidad, el amor y los afectos funcionan como puntos de apoyo frente a una experiencia traumática que la ha dejado profundamente marcada. También aparece una familia elegida, integrada por personajes singulares que acompañan a Alba cuando los lazos tradicionales ya no alcanzan para sostenerla.

Entre ellos están Agustina y Fresia, las mujeres que permanecen en la casa; Tránsito, una antigua prostituta que ha conseguido construir una posición de influencia; El-Angel, La Mandona, que vive en el asentamiento de la Esperanza, y Alonso, un médico cuya vida personal también se encuentra atravesada por relaciones complejas. A esa trama se suman Nicolás, hermano de Alba, que ha recorrido caminos espirituales en la India y California, y Miguel, el joven militante de izquierda que fue su primer amor y cuyo destino permanece incierto.

La resistencia

Uno de los recursos narrativos de la novela es la alternancia de voces y materiales. La historia de Alba llega a través de las cartas que escribe, en las que registra sus pensamientos, sus temores y la espera por Miguel. En paralelo, aparecen once grabaciones en las que el joven reconstruye su experiencia ante otro compañero. La distancia entre ambos personajes permite que la narración avance entre dos tiempos y dos perspectivas, mientras la incertidumbre sobre el reencuentro sostiene el hilo sentimental de la historia.

En ese entramado, el amor no queda reducido a una historia de pareja. Es también una forma de resistencia frente a un contexto que busca quebrar los vínculos y convertir el miedo en una condición permanente. La protagonista encuentra apoyo en su hija, en sus amistades y en un nuevo amor, pero también en una memoria familiar que continúa acompañándola.

Los espíritus, una de las marcas más reconocibles de la escritura de Allende, siguen presentes, aunque con una intervención menos constante que en la novela original. Clara del Valle, la abuela de Alba, conserva una influencia decisiva a través de sus cuadernos y de los recuerdos que dejó en la casa. Aquella mujer capaz de anticipar acontecimientos y comunicarse con los muertos permanece como una referencia para su descendiente, que deberá aprender a convivir con un pasado que no puede borrar.

La dimensión sobrenatural, sin embargo, cede parte de su protagonismo ante una narración más enfocada en los acontecimientos políticos y sociales. Si "La casa de los espíritus" construía buena parte de su identidad a partir del realismo mágico, "La hora antes del alba" recupera ese imaginario, pero lo utiliza de manera más contenida. El centro está puesto en las decisiones de los personajes y en las consecuencias concretas de vivir bajo un régimen autoritario.

La historia colectiva

A medida que avanza la novela, Alba comienza a abandonar el aislamiento. Se incorpora al mundo exterior, trabaja como periodista y participa de iniciativas sociales vinculadas especialmente con las mujeres. Su transformación personal acompaña el deterioro y posterior debilitamiento de la dictadura. La historia privada se ensancha y empieza a dialogar de manera directa con la situación del país.

Es en ese desplazamiento donde la trama adquiere mayor intensidad política. Las intrigas de las jerarquías militares, las redes de poder, la vida de los sectores populares y las experiencias de quienes debieron exiliarse componen un panorama de una sociedad atravesada por la persecución y el miedo. La llegada de un embajador estadounidense interesado en investigar atentados y desapariciones incorpora otra perspectiva sobre los mecanismos de la represión.

Allende vuelve así sobre una materia que conoce de cerca. Nacida en Lima en 1942 y criada en Chile, la escritora vivió el exilio después del golpe militar de 1973 encabezado por Augusto Pinochet. Esa experiencia, junto con su compromiso político y su mirada sobre la situación de las mujeres, ha atravesado buena parte de su producción. En esta nueva novela, esos elementos aparecen integrados en la trayectoria de una protagonista que intenta reconstruirse sin desentenderse de lo que sucede a su alrededor.

La hora antes del alba

Autor: Isabel Allende

Editorial: Planeta

Páginas: 352

Precio: $46.900