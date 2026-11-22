Una llamada de su padre alcanza para que Federico Souza vuelva a Chivilcoy. Pajarito Lernú murió y, poco antes de hacerlo, le dejó una vaca como herencia. El insólito legado es el motivo del viaje, pero también el punto de partida de una historia mucho más amplia, en la que los recuerdos personales se mezclan con la memoria de un pueblo.

En Lumbre, Hernán Ronsino retoma el universo de Chivilcoy que ya había explorado en La descomposición y Glaxo. Su protagonista vive en Buenos Aires, trabaja como guionista y hace tiempo que se alejó del lugar donde nació. Sin embargo, los pocos días que pasa allí bastan para reencontrarse con personas, escenarios y episodios que lo devuelven a distintas etapas de su vida.

El presente de la novela transcurre en marzo de 2002 y funciona como una puerta hacia el pasado. Cada encuentro abre nuevas historias y modifica la percepción de Federico sobre aquello que alguna vez conoció. Algunos rostros siguen siendo familiares; otros han cambiado tanto que ya no consigue reconocerlos.

Un pueblo hecho de historias

Chivilcoy no es solamente el escenario de la novela. Su historia, sus calles y sus personajes forman parte de la trama. El ferrocarril, el poeta Carlos Ortiz, vinculado a Lugones y Darío, y la película La sombra del pasado, relacionada con el asesinato de una figura local en 1910, son algunas de las referencias que construyen la identidad de ese territorio.

A ellas se suman las historias de infancia de Federico, sus amistades y los vínculos que el tiempo fue modificando. Los recuerdos individuales se entrelazan con los colectivos hasta volver difícil distinguir unos de otros.

En ese entramado, Pajarito Lernú ocupa un lugar particular. Antes de morir había enterrado sus cuadernos uno por uno, como si necesitara esconder sus propias palabras. El gesto funciona como una imagen de la novela: una historia en la que los recuerdos permanecen bajo la superficie y necesitan ser desenterrados.

Ronsino construye un pueblo donde las cosas nunca se conocen del todo. Sus habitantes conservan versiones diferentes de los mismos acontecimientos, transmiten relatos y dejan zonas sin resolver. La verdad aparece fragmentada entre las voces de quienes vivieron allí.

Volver para reconocerse

Con una prosa pausada, atenta a los detalles y a las variaciones de la memoria, el escritor evita los golpes de efecto. La narración avanza mediante observaciones y encuentros que, acumulados, terminan adquiriendo otro significado.

En una de las imágenes más importantes del libro, un hombre recorre una ciudad destruida y observa que cada fragmento de sus paredes conserva las marcas de su historia. Federico encuentra en esa escena una forma de entender algo que hasta entonces no había podido expresar: los lugares también están hechos de las experiencias de quienes los habitaron.

La relación con las novelas anteriores también permite observar cómo Ronsino vuelve sobre una misma geografía sin repetir necesariamente sus historias. Chivilcoy funciona como un territorio literario en permanente reconstrucción, donde ciertos personajes, episodios y referencias reaparecen bajo nuevas perspectivas. Más que una trilogía cerrada, sus libros conforman un recorrido por un espacio que el escritor conoce y transforma a través de la ficción.

Con Lumbre, Ronsino vuelve a Chivilcoy y amplía un universo literario que ya había desarrollado en sus novelas anteriores. El regreso de Federico no consiste solamente en visitar el lugar donde pasó su infancia. Es también una oportunidad para reconocer cuánto de ese territorio continúa viviendo en él.

LUMBRE

Hernán Ronsino

Editorial: Eterna Cadencia

Páginas: 288

Precio: $41.900