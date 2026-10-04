Memoria y familia: una historia sobre todo lo que heredamos

Valeria Luiselli regresó este año a la novela con Principio, medio, fin, una obra que cruza ficción, memoria familiar y reflexión sobre el paso del tiempo. El libro fue publicado en español por Feltrinelli y cuenta con 360 páginas.

La novela marca el regreso de la escritora mexicana al género después de Desierto sonoro, publicada en 2019. En esta oportunidad, Luiselli construye una historia alrededor de los vínculos entre madres e hijas y aquello que se transmite entre distintas generaciones.

La trama comienza cuando una madre recién divorciada y su hija adolescente llegan a Sicilia con pocas pertenencias y sin un proyecto demasiado definido. Lo que inicialmente parece un viaje para comenzar otra vida termina convirtiéndose en una búsqueda relacionada con el pasado familiar.

En el centro de esa historia aparece Nanna, bisabuela de la adolescente, quien había trabajado en una excavación arqueológica antes de emigrar a América. Su pasado está ligado a un antiguo mosaico que salió del yacimiento y permaneció durante generaciones en poder de la familia.

Madre e hija emprenden entonces el intento de devolver esa pieza. Sin embargo, el mosaico funciona principalmente como el elemento que permite a Luiselli abrir interrogantes sobre la memoria, las herencias familiares, la culpa y la posibilidad de reparar decisiones tomadas mucho tiempo atrás.

La novela también plantea una pregunta que atraviesa toda la historia: cómo puede una persona comenzar nuevamente cuando nunca parte completamente de cero. El divorcio, la maternidad y la relación entre generaciones aparecen así ligados a diferentes formas de ruptura y reconstrucción.

El propio título recupera la idea clásica atribuida a Aristóteles de que una historia completa debe tener principio, medio y fin. Luiselli, sin embargo, utiliza esa estructura para ponerla en discusión y concentrarse especialmente en aquello que sucede durante los períodos de transición.

La autora definió al libro como una novela “muy antiaristotélica”. El “medio” adquiere así un lugar central: estar en medio de una relación, una transformación, una familia o una etapa de la vida sin conocer todavía cuál será su desenlace.

Principio, medio, fin tampoco responde por completo a una estructura narrativa convencional. La ficción convive con reflexiones ensayísticas, fotografías, fragmentos y diálogos, además de referencias a la arqueología, la cosmología, la geología, la literatura clásica y la mitología.

Entre esas referencias aparecen La Odisea, La Eneida, Plinio el Viejo y el mito de Proteo.

Sicilia permite además que la novela combine distintas dimensiones temporales, desde la experiencia inmediata de sus protagonistas hasta el pasado familiar, arqueológico y geológico.

La perspectiva también cambia a medida que avanza el relato. La hija adquiere progresivamente mayor protagonismo y su mirada permite reconsiderar acontecimientos anteriores, mientras madres, hijas, abuelas y bisabuelas conforman una cadena de historias, objetos y recuerdos transmitidos entre generaciones.

Publicada siete años después de Desierto sonoro, Principio, medio, fin amplía una obra en la que Luiselli viene explorando migraciones, identidad y memoria. Esta vez, una pieza arqueológica y un viaje familiar sirven como punto de partida para preguntarse cuánto del pasado permanece cuando alguien intenta escribir un nuevo comienzo.

Principio, medio, fin

VALERIA LUISELLI

Editorial: Feltrinelli Editores

Páginas: 360

Precio: $40.900