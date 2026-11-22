Las diagonales, las plazas, el bosque,
sus tilos y jacarandás, con sus
fragancias y colores,
hacen bella mi ciudad.
Su Catedral, la vieja estación,
la República de los Niños, sus museos,
son el recorrido obligado de los
turistas que nos visitan.
En los alrededores del Gran Tribunal
se congregan muchos fueros penales,
donde el martillo justiciero golpea
para castigar al reo o liberar al inocente.
La Universidad, con sus Facultades,
las estatuas y sus mitos, junto a la
mítica historia de los masones,
llenan de suspenso la crónica de la ciudad.
Los clásicos encuentros entre
Triperos y Pinchas son la cita dominguera e
imperdible de los hinchas futboleros,
que llegan ansiosos al estadio
para conseguir la Copa y llevar.
Amo mi ciudad, recorro su diagrama urbano
sin cansarme de admirar
la vida íntima del pueblo pequeño
en una Gran Ciudad.
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