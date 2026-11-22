Las diagonales, las plazas, el bosque,

sus tilos y jacarandás, con sus

fragancias y colores,

hacen bella mi ciudad.

Su Catedral, la vieja estación,

la República de los Niños, sus museos,

son el recorrido obligado de los

turistas que nos visitan.

En los alrededores del Gran Tribunal

se congregan muchos fueros penales,

donde el martillo justiciero golpea

para castigar al reo o liberar al inocente.

La Universidad, con sus Facultades,

las estatuas y sus mitos, junto a la

mítica historia de los masones,

llenan de suspenso la crónica de la ciudad.

Los clásicos encuentros entre

Triperos y Pinchas son la cita dominguera e

imperdible de los hinchas futboleros,

que llegan ansiosos al estadio

para conseguir la Copa y llevar.

Amo mi ciudad, recorro su diagrama urbano

sin cansarme de admirar

la vida íntima del pueblo pequeño

en una Gran Ciudad.