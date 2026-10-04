Música, teatro, literarias y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

HOY

MÚSICA

De regreso a Oktubre.- A las 18 en el Salón Auditorio del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense, junto a la banda Etiqueta Negra y artistas invitados, interpretarán el disco completo a 40 años de su lanzamiento. La propuesta recupera una obra fundamental del rock bonaerense para revisitarla desde una nueva generación de jóvenes músicos formados en el Programa, explorando sus capas, diálogos y estructuras desde el lenguaje sinfónico.

Concierto lírico.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13. Se presentarán la soprano Ximena Ibarrolaza, el tenor Gabriel García y los músicos Marcelo Mancuso (flauta) y Florencia Rodríguez Botti (piano). Interpretarán “Las formas del amor”, con textos de Martín Pérez Spina. Un recorrido musical por las mil maneras en que el amor se expresa, se siente y canta, que transcurre por obras de Giacomo Puccini, Franceco Tosti, Barberis, Cardillo y otros grandes compositores. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

El almacén de los ecos.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

La revoluta.- A las 19.30 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71. A la gorra.

Pajarita.- A las 20 en el Tacec del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

Puzzle.- A las 19 en la sala de Red Pido Gancho, 3 N° 1172 entre 44 y 45, Villa Elisa. Una obra de Omar Lopardo, con las actuaciones de Horacio Martinez y Omar Musa, luces de Rocío Tosca y dirección general de Paula Boero.

Bajo la tormenta.- A las 20 en sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Las entradas se retiran una hora antes de cada función. Entrada libre y gratuita.

Lobo, pieza perdida.- A las 20 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Dramaturgia y actuación: Melina Peresson. Dirección: Federico Aimetta y Melina Peresson.

¡Qué quilombo!.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

INFANTILES

Ricitos y los 3 ositos.- A las 16.30 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre. Dirección: Nico Alonso.

LITERARIAS

Mateada con versos.- A las 15.30 en el Centro de Jubilados Telefónicos, 17 N° 1372, entre 60 y 61, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su habitual encuentro literario. Entrada libre y gratuita.

Todos somos cuento.- A las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, a cargo de Miguel Fo y Los Herejes. Gratis.

CINE

El castillo en el cielo.- A las 20 en el EcoSelect, 19 y 51, de Hayao Miyazaki.

Los calvos.- A las 18 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Marcos Mossello y Elías Gismondi.