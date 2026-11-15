Natalia Ginzburg y las grandes virtudes de la vida cotidiana

Hay libros que, pese a su brevedad, contienen preguntas capaces de acompañar al lector durante mucho tiempo. Las pequeñas virtudes, de Natalia Ginzburg, pertenece a esa categoría. Publicado originalmente en 1962, el volumen reúne once textos que se mueven entre el ensayo, la autobiografía y la reflexión literaria. No hay en ellos una temática única ni un recorrido estrictamente lineal. Hay, en cambio, una mirada que conecta experiencias personales, acontecimientos históricos y observaciones sobre la vida cotidiana para construir una reflexión sobre la condición humana.

La escritora italiana (1916-1991) aborda asuntos tan diversos como la pobreza, la educación de los hijos, el matrimonio, la amistad, la vocación y las consecuencias de la guerra. También recupera episodios de su propia historia, atravesada por el fascismo, la persecución política y la pérdida de su primer marido, el intelectual antifascista Leone Ginzburg, asesinado por los nazis. En esas páginas, la experiencia individual nunca aparece separada de su contexto histórico y social.

Escribir constituye para la autora una necesidad que organiza la existencia

El libro puede leerse, además, como una pieza complementaria de Léxico familiar, la novela con la que Ginzburg obtuvo el reconocimiento del público y que publicó en 1963. Si allí reconstruía la historia de su familia y de las personas que formaron parte de su entorno, en estos ensayos se permite acercarse más a su propia intimidad y desarrollar algunas de las preocupaciones que atraviesan toda su obra.

Uno de los textos más significativos es “Invierno en los Abruzos”, donde recuerda el período que pasó junto a Leone durante su exilio interno en un pueblo italiano. La vida en aquel lugar, marcada por las privaciones y el aislamiento, aparece reconstruida a partir de detalles concretos: las costumbres de sus habitantes, las diferencias entre ricos y pobres, el paso de las estaciones y las dificultades materiales. Ginzburg no necesita grandes declaraciones para transmitir las dimensiones de una época. Le alcanza con detenerse en aquello que, a primera vista, podría parecer insignificante.

La misma sensibilidad aparece en “Los zapatos rotos”, donde reflexiona sobre la pobreza y la infancia, y en “Retrato de un amigo”, un texto dedicado a Cesare Pavese, escritor con quien compartió amistad y vínculos intelectuales. Sin necesidad de nombrarlo, construye una semblanza atravesada por el afecto, la admiración y el reconocimiento de sus contradicciones.

EL OFICIO Y LA VOCACIÓN

En otros ensayos, la autora se detiene en su experiencia en Inglaterra junto a su segundo marido, el profesor de literatura Gabriele Baldini. “Él y yo”, “Alabanza y menosprecio de Inglaterra” y “La Maison Volpè” combinan observaciones sobre la convivencia, las diferencias culturales y las costumbres de una sociedad que contempla desde su condición de extranjera. Allí aparece también una de las características más reconocibles de su escritura: un humor seco, capaz de convivir con la melancolía y de encontrar en las situaciones ordinarias un material literario.

La segunda parte del volumen se concentra en cuestiones más directamente vinculadas con sus ideas sobre el trabajo, la responsabilidad, los vínculos y la educación. En “Mi oficio”, Ginzburg se aproxima a la escritura no como una actividad ocasional ni como una aspiración de reconocimiento, sino como una necesidad que organiza la existencia. Escribir constituye para ella una forma de estar en el mundo, una vocación que no puede separarse de la propia identidad.

Esa preocupación por la vocación reaparece en el ensayo que da título al libro y que contiene algunas de sus reflexiones más conocidas. Allí cuestiona ciertos valores que los adultos suelen transmitir a los hijos: el ahorro, la prudencia, la astucia y el deseo de éxito. Frente a esas pequeñas virtudes, propone enseñar otras que considera fundamentales: la generosidad, el coraje, la franqueza, el amor al prójimo y el deseo de saber.

Su planteo parte de una crítica a las expectativas que los padres depositan sobre sus hijos. Ginzburg advierte sobre el riesgo de convertir el rendimiento escolar y los logros personales en una medida del afecto o del orgullo familiar. Los hijos, sostiene, no tienen la obligación de satisfacer las ambiciones de sus padres. Deben encontrar su propio camino y desarrollar una vocación que les permita construir una vida independiente.

En ese sentido, escribe que los hijos no pertenecen a sus progenitores, aunque estos sí deben estar disponibles para ellos. La tarea de los adultos consiste en acompañar sin invadir, ofrecer seguridad sin imponer un destino y permitir que cada uno encuentre aquello que verdaderamente desea hacer.

La autora tampoco propone una educación basada en la promesa de recompensas o castigos. La vida, señala, no siempre reconoce los sacrificios ni sanciona las malas acciones. Por eso, considera necesario enseñar a distinguir entre el bien y el mal sin esperar una compensación por actuar correctamente.

La potencia de Las pequeñas virtudes reside, en buena medida, en esa capacidad para abordar cuestiones profundas sin recurrir a un lenguaje solemne. La prosa de Ginzburg es directa, precisa y despojada de artificios. Sus reflexiones no buscan ofrecer respuestas definitivas ni construir un sistema de pensamiento cerrado. Más bien, invitan a observar de cerca las relaciones, los comportamientos y las decisiones que componen una vida.

Las pequeñas virtudes

Natalia Ginzburg

Editorial: Acantilado

Páginas: 168

Precio: $33.500