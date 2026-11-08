Novedades recomendadas

UNA CORTE DE ARMONÍA ROTA

Sarah Maas

La reseña expresa: "En lo mas profundo del continente, Koschei el Inmortal está inquieto. Aunque lleva milenios atrapado en un lago, el rumor de su regreso se extiende por los territorios fae, atrayendo a poderosos aliados decididos a recuperarlo que una vez fue suyo: las tierras humanas. La Corte Noche no se quedara de brazos cruzados mientras los inocentes son atacados, pero con Prythian todavía recomponiendose de la devastadora guerra contra Hybern, unir las fuerzas de las cortes para hacer frente a Koschei se vuelve cada dia mas dificil. Por si fuera poco, las recientes traiciones y verdadesque han salido a la luz han abierto grietas que parecen irreparables"

LA ENFERMERA DE AUSCHWITZ

Ana Stuart

La sinopsis reza: "Es 1943 y Ana Kaminski cruza las puertas de hierro de Auschwitz junto a su amiga Ester Pasternak. Cuando llegan ante el oficial, Ana dice que es comadrona y que Ester es su asistente. Pronto se da cuenta de que el destino de muchos niños está en sus manos. Cuando dos oficiales de las SS arrebatan a un bebé de los brazos de su madre para confiarla a una familia alemana, Ana siente un dolor infinito. Sin embargo, encuentra una manera de preservar el vínculo: empieza a tatuar en el brazo de cada recién nacido el mismo código de identificación que lleva la madre, para que algún día puedan reencontrarse. Pero ¿qué sucederá cuando el destino la enfrente a la más difícil de las decisiones? ¿Qué estará dispuesta a sacrificar?

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