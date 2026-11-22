LA TRAMA FRANCESA

John Grisham

La reseña expresa: “Paul y Chelsea Tanner han celebrado una boda de cuento de hadas y parecen tener por delante toda una vida de felicidad. Pero su viaje de luna de miel a Paris da un giro inesperado y tragico cuando son secuestrados durante una excursion por la campia francesa. ¿Quién querría hacerles dao… y por qué? Pronto descubren que no se trata de un caso aislado. La busqueda de respuestas cruza fronteras mientras el FBI, la CIA y los servicios de inteligencia franceses intentan unir

las piezas de un rompecabezas cada vez mas inquietante”.

LA HIPÓTESIS MÁS PELIGROSA

Arturo Pérez-Reverte

La sinopsos dice: “Hay un principio básico muy útil en el mar y en la guerra: prepararlo todo según la hipótesis más probable, pero adoptar las medidas de seguridad según la hipótesis más peligrosa. Cal Gadea, un chico de dieciséis años criado por sus abuelos y fascinado por los videojuegos, encuentra al hombre al que lleva tiempo buscando: Asier Lerrant, el padre que nunca conoció. Lo ha localizado en un puerto del Mediterráneo siguiendo unas vagas pistas y una fotografía antigua, movido por una pregunta que lo atormenta desde niño: por qué ese hombre abandonó a su madre y lo dejó también a él fuera de su historia”.