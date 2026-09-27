Novedades recomendadas

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Por Redacción

LO QUE PODEMOS SABER
Ian Mcewan

La reseña advierte: “Con ecos del Pálido fuego nabokoviano, en el que también había unos versos que desarmados por una lectura erudita proporcionaban llaves secretas, Ian McEwan ha confeccionado un impecable e implacable juego literario. Una novela distópica que deviene ejercicio de erudición: persigue desentrañar un enigma y acaba abordando pasiones y pulsiones muy humanas. Una obra maestra de madurez y plenitud literaria. Un regalo para el lector”.

LA JOYERA CHINA
Weina Dai Randel

La sinopsis expresa: “Shanghái es una ciudad peligrosa: brutales gánsteres dominan las calles y coleccionistas obsesionados están dispuestos a todo con tal de hacerse con los tesoros más valiosos.á Desde los paisajes cubiertos de nieve hasta los talleres y las salas de exposición que brillan como diamantes, el recorrido de Anyu la llevará a atravesar pérdidas y conquistas en un mundo donde el lujo convive con la violencia y algunos tesoros tienen un precio demasiado alto

A NUESTROS LECTORES ★★★☆☆
Los invitamos a enviar reseñas de los libros que recomienden para leer. Deberán explayarse sobre a quién dirigen la recomendación. También tendrán que especificar qué les gustó y qué no de la obra que presenten. El texto no deberá exceder los mil caracteres y debe remitirse a libros@eldia.com.
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