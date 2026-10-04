Novedades recomendadas

LA VIDA DESPUÉS DE ENTENDER LA ANSIEDAD
Sofía Calvo
La sinopsis expresa: “ En esa búsqueda, explora qué es la ansiedad, de dónde nace y qué intenta decirnos cuando aparece, revelando historias, deseos y formas de vida que aprendimos a naturalizar aunque nos hagan daño. Este libro pone el foco en los modos en que se manifiesta, como en el amor, la familia, el trabajo, el dinero, las redes sociales y los mandatos de felicidad, para entender por qué vivimos más acelerados y lejos de nosotros mismos”
NADA SE OPONE A LA NOCHE
Delphine de Vigan
La reseña dice: “Nos hallamos ante una espléndida, sobrecogedora crónica familiar en el París de los años cincuenta, sesenta y setenta, pero también ante una reflexión en el tiempo presente sobre la «verdad» de la escritura. Y muy pronto descubrimos, detectives-lectores también nosotros, que son muchas las versiones de una misma historia, y que narrar implica elegir una de esas versiones y una manera de contarla, y que esta elección a veces es dolorosa”.
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