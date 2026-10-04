Novedades recomendadas

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Por Redacción

LA VIDA DESPUÉS DE ENTENDER LA ANSIEDAD
Sofía Calvo

La sinopsis expresa: “ En esa búsqueda, explora qué es la ansiedad, de dónde nace y qué intenta decirnos cuando aparece, revelando historias, deseos y formas de vida que aprendimos a naturalizar aunque nos hagan daño. Este libro pone el foco en los modos en que se manifiesta, como en el amor, la familia, el trabajo, el dinero, las redes sociales y los mandatos de felicidad, para entender por qué vivimos más acelerados y lejos de nosotros mismos”

NADA SE OPONE A LA NOCHE
Delphine de Vigan

La reseña dice: “Nos hallamos ante una espléndida, sobrecogedora crónica familiar en el París de los años cincuenta, sesenta y setenta, pero también ante una reflexión en el tiempo presente sobre la «verdad» de la escritura. Y muy pronto descubrimos, detectives-lectores también nosotros, que son muchas las versiones de una misma historia, y que narrar implica elegir una de esas versiones y una manera de contarla, y que esta elección a veces es dolorosa”.

A NUESTROS LECTORES ★★★☆☆
Los invitamos a enviar reseñas de los libros que recomienden para leer. Deberán explayarse sobre a quién dirigen la recomendación. También tendrán que especificar qué les gustó y qué no de la obra que presenten. El texto no deberá exceder los mil caracteres y debe remitirse a libros@eldia.com.
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