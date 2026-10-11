Novedades recomendadas

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Por Redacción

EL CANTO INVISIBLE
Claudia Piñeiro

«Oír y escuchar no significan lo mismo. […] Oír es una cuestión fisiológica. […] Escuchar, en cambio, implica voluntad: hay que querer escuchar, hay que atreverse a escuchar». Luego de la muerte de Marina, bióloga dedicada al estudio de las aves, su editora y amiga Julia tomará y continuará con su voz: la de una amistad que sobrevive y la de un manuscrito inconcluso sobre el canto de los pájaros.

PALAZZO
Danielle Steel

Una emocionante historia de amor y familia ambientada en el implacable mundo de la moda en Italia. Una novela inspiradora sobre las raíces y la dificultad que conlleva sacar adelante el legado familiar. Tras la muerte de sus padres en un trágico accidente, Cosima Saverio asume el liderazgo de la marca de artículos de cuero de su familia. Mientras afronta los desafíos de dirigir una empresa a los veintitrés años, Cosima también debe mantener el palazzo familiar en Venecia.

A NUESTROS LECTORES ★★★☆☆
Los invitamos a enviar reseñas de los libros que recomienden para leer. Deberán explayarse sobre a quién dirigen la recomendación. También tendrán que especificar qué les gustó y qué no de la obra que presenten. El texto no deberá exceder los mil caracteres y debe remitirse a libros@eldia.com.
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