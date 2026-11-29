El arquitecto del Teatro Colón

Daniel Balmaceda

La reseña advierte: "Entre planos, intrigas políticas, pasiones clandestinas y obras colosales, Meano participa en la transformación de Buenos Aires: la Casa Rosada, el futuro Congreso y, sobre todo, el Teatro Colón, el proyecto que terminará definiendo su destino. Pero mientras la ciudad se moderniza entre crisis, revoluciones y ambiciones de grandeza, su vida privada permanece atravesada por secretos, amenazas y una identidad construida sobre silencios".

La voz más bella

Daniel Mindlin

La sinopsis dice: "Después de más de tres décadas de investigación científica rigurosa y escucha sensible, Gabriel Mindlin nos guía por un territorio donde se cruzan la física, la biología, la neurociencia, la evolución y la observación de la naturaleza. Con una escritura tan precisa como llena de asombro, revela cómo las aves producen sus cantos, los aprenden y los transforman, y qué pueden enseñarnos sobre percepción, identidad, comunicación y transmisión cultural. Una invitación a detenernos, prestar atención y descubrir la riqueza".