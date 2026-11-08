Países y significados

En París, entre 1146 y 1170, los Caballeros Templarios construyeron el Enclos du Temple, que era una fortaleza amurallada inspirada en el Templo de Salomón. En francés, enclos significa recinto y temple se refiere a templo. Era un centro religioso, político y residencial, además de ser el asiento de las autoridades.

Cuando la orden fue suprimida, la fortaleza pasó a manos de la Orden de Malta. Secularizada por la Revolución Francesa en 1792, allí estuvieron prisioneros Luis XVI y la familia real. El Enclos fue demolido entre 1808 y 1811 por disposición de Napoleón Bonaparte, para borrar los recuerdos borbónicos.

En 1822, en Buenos Aires, la calle Parejas fue denominada calle del Temple porque, desde 1810, en la actual Plaza Suipacha existía una fábrica donde se templaba el acero. En 1883 cambió su denominación a General Viamonte y, en 1912, quedó simplemente como Viamonte.

Como se ve, la escritura es igual, pero los significados no guardan relación. En la lengua gala, «temple» se refiere al proceso de templar el acero, mientras que en nuestro idioma remite al templo. Esto es lo que se denomina homonimia entre lenguas.