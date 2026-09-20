La primavera es la estación en que la naturaleza se viste de flores.

Su origen mitológico griego se basa en el rapto de Persefone, hija de Demeter, diosa de la agricultura la fertilidad y las cosechas; y de Zeus por Hades, dios del inframundo.

Ante este hecho Demeter se entristeció y crecía la infertilidad. Zeus al ver, rescató del inframundo a Persefone, pero el astuto Hades hizo que Persefone comiera unas semillas de granada antes de volver con su madre. Esto hizo que periódicamente tenía que retornar ya que todo aquel que comiese en el inframundo debía por hacerlo por lapsos.

Cuando Persefone se reunía con su madre, la naturaleza renacía y se llenaba de vida, pero cuando volvía a los dominios de Hades todo entraba en decadencia.

Esta mitología muestra lo dinámico de nuestro mundo y el concepto de Acto y Potencia. Acto es lo que somos en un momento verbigracia: una persona estudia para graduarse y la potencia es su título al terminar los cursos. Idea de cambio y movimiento.

Heráclito decía “no nos bañamos dos veces en un mismo río”. El mito lo representa en la idas y venidas, y la perpetua llegada y fin de las estaciones.

También en la estación de las flores hay algo de metafísico en lo tocante a cómo impacta en nuestro espíritu ya que su llegada es recibida con alegría y también en el plano existencial, ya que afecta positivamente nuestra conciencia y nos exhorta a superarnos.

La primavera es una estación poli cromática y perfumada por el nacimiento de millones de flores . Además musical por el canto de los pájaros. El vocablo deriva de “Primun Vera” que significa “inicio del tiempo cálido”.

O sea que el mito se refiere al cambio y la alegría o la tristeza con su llegada y retirada.

Mundo cambiante y de opuestos vida: muerte, frío y calor.

Reflexionemos.