“Rock hecho en Ensenada”: los músicos que marcaron los años 90

Kiss, The Rolling Stones, The Beatles, Charly García, Pappo y AC/DC aparecen entre las influencias de una generación de músicos que encontró en el rock y el blues una forma de expresión. En Ensenada, durante los años noventa, las bandas ensayaban en garajes, compartían escenarios y construían una escena propia, lejos de los grandes circuitos comerciales. Tres décadas después, esas historias vuelven a reunirse en Rock hecho en Ensenada: Los 90, el libro del periodista y escritor Marcelo Rivero que busca preservar la memoria de aquel movimiento.

La publicación, de 400 páginas, surgió de una serie de entrevistas que Rivero comenzó a desarrollar a fines de 2024 y concretó durante 2025. El proyecto había nacido como un ciclo de conversaciones en el canal de YouTube de Estuario TV, pero los testimonios fueron tomando otra dimensión hasta convertirse en un libro dedicado a reconstruir una etapa de la cultura ensenadense. “No quería escribir la historia desde mi mirada, sino que fueran ellos quienes la contaran con su propia voz”, explicó Rivero, nacido en Ensenada en 1971 y con trayectoria en el periodismo, la poesía y la narrativa.

El resultado es un recorrido por los comienzos de las bandas, sus procesos creativos, las influencias musicales, las dificultades para sostener los proyectos y las anécdotas que quedaron asociadas a una época. Los relatos también recuperan los espacios donde se desarrollaba aquella actividad: desde los lugares de ensayo hasta los escenarios que permitieron que las canciones circularan entre los vecinos.

VOCES PARA RECONSTRUIR UNA ÉPOCA

Leo Raimondi, Ruso Simiand, Negro Plaza, Willy Varela, Javier Tula, Diego Castillo, Flaco Vargas, Gabriel Cámpora, Chino Lima y Mariano Pecorelli son los diez músicos cuyas historias estructuran el libro. Cantantes, compositores e integrantes de distintas bandas que formaron parte de una escena marcada por la iniciativa propia y la colaboración entre artistas.

Las entrevistas están acompañadas por fotografías, afiches y otros documentos de época que permiten poner imágenes a los recuerdos. La publicación incorpora, además, un repaso por algunos de los discos más importantes del rock nacional y códigos QR para acceder a las conversaciones completas.

El archivo visual y los testimonios funcionan como piezas de una misma reconstrucción: no se trata solamente de enumerar bandas o recordar recitales, sino de recuperar los vínculos, los lugares y las condiciones en las que se hacía música en la ciudad.

Rivero considera que los años noventa concentraron el mayor movimiento del rock ensenadense. En ese sentido, el libro también pone en perspectiva las transformaciones que atravesaba el país y su impacto en la comunidad. Cada año de la década cuenta con un capítulo de contextualización histórica, política, económica y social.

El Pacto de Olivos, las privatizaciones y los cambios en el entramado industrial forman parte de ese panorama. En Ensenada, procesos como la privatización de YPF y la transformación de Propulsora Siderúrgica en Siderar marcaron el escenario de una década de profundos cambios.

De esta manera, la música aparece vinculada con una realidad que excedía los ensayos y los recitales. Hacer rock también podía ser una manera de sostener espacios colectivos, compartir experiencias y construir una identidad cultural en medio de un contexto cambiante.

EL RECONOCIMIENTO

Aunque lleva su firma, Rivero define el libro como una obra colectiva. “Sin los músicos contando sus historias, este libro no existiría. Refleja el espíritu de colaboración que había entre las bandas de aquella época”, señaló.

Esa dimensión fue reconocida por el Honorable Concejo Deliberante de Ensenada, que el 17 de julio de 2026 declaró de Interés Legislativo la presentación de la publicación. La distinción puso el foco en su aporte a la preservación de la memoria colectiva y del patrimonio cultural de la ciudad.

La presentación oficial se realizó el 6 de agosto en el Centro Cultural La Vieja Estación de Ensenada. La actividad incluyó una charla con el autor y una zapada musical junto a algunos de los protagonistas de las historias reunidas en el volumen.

El proyecto, además, deja abierta la posibilidad de una segunda edición o de un nuevo libro que recupere las experiencias de otras generaciones de músicos locales. Más que un ejercicio de nostalgia, Rock hecho en Ensenada: Los 90 propone recuperar una parte de la historia artística de la ciudad a través de quienes la protagonizaron. Las canciones, los garajes y los escenarios vuelven a ocupar un lugar en la memoria de Ensenada, esta vez con la intención de que esas experiencias también lleguen a las nuevas generaciones.

ROCK HECHO EN ENSENADA: LOS 90 MARCELO RIVERO

Editorial: LUXOR

Páginas: 400

Precio: $35.000 LUXOR400$35.000