Hay una pregunta que la literatura argentina se hizo desde sus comienzos: qué es el país y dónde está. La respuesta más repetida apunta al horizonte pampeano, llano y monótono, donde se midieron la civilización y la barbarie y se forjó una identidad nacional. Martín Fierro, Don Segundo Sombra, La cautiva, Facundo, Juan Moreira son los títulos que aparecen primero en cualquier programa y que durante décadas organizaron esa idea. Pero ¿qué quedó afuera de ese mapa? Fernando Degiovanni, profesor titular del doctorado en Literaturas y Culturas Latinoamericanas de la City University of New York (CUNY), dedica su investigación actual a esa pregunta. Su respuesta tiene forma de archivo: escritores que, en las décadas de 1920 y 1930, dejaron la ciudad para internarse en el Delta, en los bosques patagónicos o en otros espacios, y que hoy casi no se leen.

Su proyecto reúne lo que él llama la “salida de la ciudad”, un término que prefiere a abandono o deserción por ser el más neutro. “Creo que funciona como un ‘lado B’ de la versión más conocida”, cuenta en una entrevista exclusiva para EL DIA. Es una entrada al campo que no responde a la lógica tradicional de la barbarie ni a la de la estancia.

UN PAISAJE QUE NO ES SOLO PAISAJE

Para Degiovanni, la experiencia moderna argentina quedó dividida. “Al mismo tiempo que surge el discurso en torno a la Pampa, empiezan a narrarse otros espacios”, señala. “Junto a la figura del flâneur que camina las calles aparece la del paseante del campo. La experiencia se parte en dos, pero solemos abordar solo una mitad”, dice.

La diferencia no es menor. El concepto de paisaje, según él, “suele suponer una mirada externa que recompone una totalidad a la distancia”. En cambio, en estas obras prima la idea de atravesar el espacio y narrarlo desde la experiencia directa, sin objetivarlo.

Hay también una dimensión corporal. Muchos de quienes salieron de la ciudad experimentaron consigo mismos a través de regímenes vinculados a lo natural y a las caminatas. “El cuerpo se convierte en el objeto mismo de la experimentación; la obra no es algo externo, sino que se deposita en la propia experiencia corporal”, afirma. La desaceleración, frente a la velocidad urbana, se vuelve así una forma de pensar el territorio. Y el vínculo que se construye allí no es solo con el paisaje: “caminar solo no significa estar solo, sino reconstruir una idea de comunidad que va más allá de lo exclusivamente humano”.

Su proyecto reúne lo que él llama la “salida de la ciudad”, un término que prefiere a abandono o deserción por ser el más neutro. “Creo que funciona como un ‘lado B’ de la versión más conocida”, dice

NOMBRES PARA UN ARCHIVO OLVIDADO

Entre los autores que integran esa constelación, Degiovanni menciona a Marcos Sastre, Ada María Elflein y Norah Lange, y aclara que la lista está abierta. Elflein escribió Paisajes cordilleranos, que hoy puede leerse en una edición reciente de Los Lápices (2018). Alberto Nin Frías, en cambio, es casi un desconocido. Fue uno de los intelectuales que plantearon de forma más contundente el problema de la imaginación de los bosques en la cultura argentina y, ya en los años treinta, formuló una crítica temprana de la deforestación.

Sobre cómo da con estos autores, Degiovanni menciona referencias menores en otras lecturas que despiertan su curiosidad, y textos que se remiten entre sí. Lo que une a esos escritores no siempre fue un diálogo explícito. “No siempre se citaban entre sí, pero compartían una preocupación común, una caja de resonancia de época que quedó soslayada por las lecturas dominantes”, dice. Para él, estos textos “siempre estuvieron ahí, pero resultaban ilegibles porque no había condiciones para verlos en conjunto”.

DOS BIBLIOTECAS, DOS MIRADAS

Sus libros son Los textos de la patria (Beatriz Viterbo, 2007, Premio Alfredo Roggiano) y Latinoamericanismos situados. Guerra, mercado, literatura, publicado en inglés por la University of Pittsburgh Press y en español por Eduvim en 2024, que obtuvo el premio LASA Cono Sur al mejor libro en humanidades.

En Los textos de la patria, el punto de partida fueron las colecciones económicas de clásicos argentinos que José Ingenieros distribuyó en los quioscos, sin cotejo textual y apoyadas en distribuidores de diarios. Reconstruir sus 140 volúmenes, cuenta, fue mucho más sencillo desde Estados Unidos, gracias al préstamo interbibliotecario, porque en Argentina el material estaba disperso. “Hay libros que solo se pueden hacer según el lugar donde uno está”, sostiene. La distancia, para él, no es un privilegio epistemológico, pero tiene una ventaja: “la distancia abre nuevos horizontes porque uno no está sujeto a un paradigma local”. Lo resume con una imagen de su trayectoria entre dos países, que va “del efecto boomerang a la profundidad del suelo”.

UN PROYECTO NUEVO Y UNA VUELTA A LA PLATA

Su próximo trabajo se titula La vanguardia somática: experimentación corporal y regreso a la naturaleza en Argentina. Allí estudia cómo distintos intelectuales imaginaron, desde el alejamiento de la vida urbana, otras formas de pensar el territorio y de hacer del cuerpo un espacio de intervención.

Para quienes quieran entrar a este mapa, Degiovanni propone tres lecturas: las crónicas de viaje de Ada María Elflein; la poesía de Sergio Raimondi, con Contribución al plan de reconstrucción forestal del municipio de Bahía Blanca (2025); y la prosa de Mike Wilson, con Leñador (2013). Su mirada, en fin, no busca reemplazar el canon sino desplazarlo. “No se trata solamente de recuperar autores o textos relegados, sino de preguntarse qué sucede cuando se los repone en la discusión crítica”, afirma.

Degiovanni volvió a La Plata después de algunos años. Su primer libro tuvo mucha resonancia en la ciudad y forma parte de programas de Letras de la UNLP, con la que mantiene un vínculo extenso. “Esta visita es otro capítulo de un largo diálogo y colaboración con los profesores de la ciudad de las diagonales”, dice.