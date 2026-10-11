Secretos familiares y las segundas oportunidades

La reconocida escritora estadounidense Danielle Steel vuelve a poner en el centro de sus historias los vínculos familiares, el amor y las decisiones que pueden cambiar una vida. En Palazzo y Complicaciones, dos novelas publicadas en Argentina por Plaza & Janés, la autora desarrolla relatos atravesados por conflictos personales, secretos y situaciones inesperadas, ambientados en escenarios europeos.

En Palazzo, publicada en Argentina en marzo de 2025, Steel traslada la historia a Venecia y al competitivo mundo de la moda italiana. La protagonista es Cosima Saverio, una joven de 23 años que, tras la muerte de sus padres en un accidente, debe asumir la dirección de la empresa familiar de artículos de cuero, conservar el histórico palacio de la familia y hacerse cargo de sus dos hermanos menores.

Mientras Allegra enfrenta las secuelas físicas del accidente, Luca lleva una vida marcada por las fiestas y las apuestas. La situación se complica cuando este último contrae una importante deuda de juego que amenaza el patrimonio familiar. En medio de la crisis, Cosima conoce a Olivier Bayard, un exitoso empresario francés que despierta sentimientos que había relegado por sus responsabilidades. La novela, de 256 páginas, aborda el sacrificio personal, la preservación del legado familiar y las dificultades de encontrar un equilibrio entre el deber y el amor.

Por su parte, Complicaciones, publicada en Argentina en enero de 2024, presenta una historia coral ambientada en el hotel Louis XVI de París, un exclusivo establecimiento que reabre sus puertas después de cuatro años de remodelaciones. Lo que parecía una nueva etapa de esplendor se transforma en una sucesión de acontecimientos que alteran la vida de huéspedes y empleados.

Entre sus personajes aparecen una consultora de arte que intenta reconstruirse después de un divorcio, un hombre que atraviesa una crisis personal, una pareja afectada por una emergencia médica y un político francés cuya reunión clandestina amenaza con destruir su carrera. A lo largo de sus 240 páginas, Steel entrelaza estas experiencias para explorar la fragilidad de la vida, las apariencias sociales, los secretos y las segundas oportunidades.

Nacida en Nueva York en 1947, Danielle Steel es una de las autoras más vendidas del mundo, con más de mil millones de ejemplares comercializados a lo largo de su trayectoria, según su editorial.

Sus novelas, traducidas a numerosos idiomas, se caracterizan por combinar conflictos sentimentales con dramas familiares y personajes que deben sobreponerse a situaciones adversas.

Publicadas originalmente en inglés en 2023 y 2021, respectivamente, Palazzo y Complicaciones reflejan dos vertientes de su narrativa: el peso de las responsabilidades familiares y la posibilidad de reconstruir la propia vida después de una crisis. Ambas obras forman parte de su extensa producción literaria y mantienen los temas que consolidaron su popularidad internacional.