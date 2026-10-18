“No sólo los automóviles sports, sino todos los automóviles son como estatuas en movimiento”, dice el platense Luis Varela (1945-) que, a partir de los 19 años e inspirado en los grandes carroceros italianos “ya tenía fe en que aquello que yo quería hacer se iba a hacer”.

Y lo hizo. A partir de esa edad diseñó autos que son de culto, algunos de los cuales andan hoy en Japón, en Dinamarca, en otros países. Autodidacta, recibiría muy joven el aval de prestigiosas entidades como el Fondo Nacional de las Artes y el reconocimiento de figuras de la talla mundial como Juan Manuel Fangio y reconocidos diseñadores de autos.

Desde esos jóvenes años, Varela dibujó y construyó 786 autos con diseño propio: 5 turismos de carretera, uno de ellos para el que fuera campeón de TC, Rolo de Alzaga y otro para el conocido corredor Ángel Rienzi; su más rutilante joya, los 124 Andinos con motor Gordini 0,6 que proyectaron su nombre fuera del país; 6 Varelar; 145 Berilenta GT; 3 Barqueta; 3 Fiat 1.500 Fatsbacks; 2 Renault P4, 4 One Fast y y el diseño de los muy populares Buggypuelche I, de los cuales se fabricaron 500.

La relación del arte con los automóviles saltó siempre a la vista, con modelos que roban los ojos de la gente. Así también se expresó en una entrevista con este diario el también platense Eduardo “Coco” Spina, coleccionista de autos antiguos: “Cuando tenés un auto de estos, sentís que lograste alcanzar un sueño”. Hablaba de los Morgan, MG, Alfa Romeo, Bugatti, Beledia, Auto Unión, BMW, Audi, entre muchos otros.

Lo de los autos de diseño como obras de arte no es metafórico. Hace poco -añadió Spina- el Museo de Arte Moderno de Nueva York compró modelos legendarios de autos antiguos por considerarlos obras artísticas y los incorporó a su colección permanente.

En su bachillerato en Bellas Artes supo Varela que le gustaba dibujar: “Cuando tenía 17 años leí una revista italiana que tenía un artículo sobre las carreras argentinas de TC en la pampa, rodeadas de una viñetas en las que se veían al costado de las fotos a indios arrojando flechas con arcos… me pareció insultante. Les mandé una carta en la que les informé que en la Argentina teníamos entonces 24 fábricas de autos… y a los quince días me llegó una respuesta en la que me pedían un informe completo sobre ese tema”.

Poco después, cuenta, “me llegó un paquete con varios ejemplares y la nota central de la Revista era mi informe, acompañado por un cheque de 60 dólares, así que desde ese momento me convertí en corresponsal y después empecé además a escribir en revistas argentinas como Motor, Auto Club y Automundo, durante ocho años”. Esos trabajos los acompañaba con ilustraciones suyas, dibujos, de autos. “De modo que quise dedicarme a eso y lo hice, inspirándome en tres famosos carroceros italiano; Pinin Farina, Giovanni Bertone y Ugo Zagato”.

El Alpine

En unas veinte fotos de su casa puede verse al Alpine, una verdadera joya digna de mirar, aún entre los modernos autos sports que corren las 24 horas de Le Mans. El Alpine GT, con motor Gordini 0, es un auto sport con techo, de forma deportiva, que Varela diseñó a mediados de los 60. “Fui apoyado por mucha gente y por la fábrica IKA-Renault que además ofreció la garantía oficial a los compradores” recuerda. El auto está inspirado en un diseño de Bertone para un Alfa Romeo, aunque adaptado en sus medidas y con una prestación motriz más modesta. El chasis fue totalmente novedoso para la época.

El Andino fue presentado oficialmente el 22 de enero de 1970 en el Autódromo de Buenos Aires (hoy llamado Oscar y Juan Gálvez) con la presencia de Juan Manuel Fangio y el “quíntuple” -que a esas alturas era una personalidad mundial- bendijo al Alpine: “Es un auto muy bueno, nada que envidiar a los que se fabrican en Europa. Lo felicito” fue lo primero que dijo antes de sugerirle, como reflejó la prensa: “Carenando la parte inferior de la cola, creo que se podrían conseguir unos 10 kilómetros más de velocidad”.

Y Fangio añadió: “Viajo a Europa en estos días y quiero llevarme material relacionado. Me han invitado a un congreso que se hará en Alemania para tratar sobre el auto deportivo y me gustaría mostrarles algo de lo que somos capaces de hacer en la Argentina”.

El nombre de “Andino” fue sugerido por la esposa de Roberto Lui, el empresario que fue el mecenas patrocinante de la iniciativa. Y está bien ese nombre, ya que en Europa está el “Alpine”, por Los Alpes, así que por comparación salió Andino, por Los Andes” reseña ahora Varela.

En cuanto a la carrocería estuvo a cargo de Lito Sist, de la ciudad de 9 de Julio “de modo que la Municipalidad de ese partido nos declaró ciudadanos ilustres. Y ese mismo título me lo confirió la Municipalidad de La Plata en 2016”, dice Varela.

Pasaron muchos años desde entonces. El taller que Varela tuvo en calle 72 entre 12 y 13, sus iniciativas para dibujar autos “todo eso terminó en 1980 cuando Martínez de Hoz abrió la importación”. Pero habla de los miles de seguidores que tiene en las redes que aún lo recuerdan: “Tengo 180 mil seguidores, me agradecen, me piden consejos, el afecto no para. Me invitan muchas veces para que hable en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata… en noviembre hablaré de mis experiencias”.

Hay dos Andinos en Japón, uno de ellos compitiendo en rallys en ese país, en Taiwan y Vietnam. Hay tres en Europa y uno de ellos en Dinamarca: “el dueño me escribió hace cinco años para pedirme permiso porque le iba a poner a su hijo el nombre de pila de Andino…Le dije que sí, claro., El chico tiene hoy 5 años, se llama Andino Nienimen y es una belleza de chico. Y el padre tiene el auto, claro”.

Autos eléctricos

¿Qué opina Varela de los autos eléctricos? Lo primero que hace es un gesto de profundo desagrado y responde: “Aborrezco a los autos eléctricos. Son una estafa y en Europa ya se están dando cuenta que con una antigüedad de dos años los tienen que dar de baja. El problema está en las baterías, que son muy costosas y hay que desmontarlas muy pronto. Pero además son un peligro porque se suelen incendiar muy fácilmente y como todo es batería, los incendios eléctricos son difíciles de extinguir. El fuego eléctrico no se apaga”.

La Victoria de Samotracia es una bellísima escultura griega que se encuentra en la escalera de ingreso al Museo del Louvre en París. En 1910 -repárese bien en esa fecha, que es cuando recién empezaban a aparecer los automóviles- el poeta Filippo Tomasso Marinetti, fundador del futurismo italiano, afirmó en ese año que “un automóvil de carrera es más bello que la Victoria de Samotracia”. Y el arte y la belleza de los modelos siguen andando juntos desde entonces.

Desde sus años más jóvenes, Luis Varela dibujó y construyó 786 autos con diseño propio

Luis Varela sobre los autos eléctricos: “Los aborrezco, son una estafa”