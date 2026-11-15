Tolosa, entre los recuerdos de la infancia y los orígenes de La Plata

Tolosa existía antes de que La Plata comenzara a tomar forma. Cuando los fundadores de la capital bonaerense llegaron a la región para proyectar la nueva ciudad, aquel poblado ya tenía su propia historia, sus habitantes y una ubicación estratégica en relación con Ensenada. Sobre ese pasado, sus personajes, las instituciones que fueron apareciendo y las costumbres de sus primeros pobladores trabaja Roberto Abrodos en su nuevo libro, Tolosa, apuntes de su historia.

Investigador e historiador platense, Abrodos vuelve sobre una localidad que también forma parte de su propia biografía. El libro propone un recorrido por distintos momentos de su desarrollo, desde su fundación en 1871 hasta las últimas décadas del siglo XX, con episodios que permiten reconstruir cómo se organizaba la vida cotidiana cuando todavía había más campo que ciudad.

“Esto es la historia de Tolosa, que en su momento fue lo primero que había. Los fundadores de la ciudad de La Plata tenían más cerca Tolosa que, por ejemplo, Ensenada”, explica. En ese contexto, recuerda que el grupo de trabajo encargado de proyectar la nueva capital provincial se instaló en un hotel de la localidad, el Hotel de Ginebra, donde comenzaron a delinear lo que después sería La Plata.

La historia de Tolosa, sin embargo, tiene un recorrido propio. Su fundador, un hacendado proveniente de Buenos Aires, encontró en esas tierras una oportunidad económica vinculada con la actividad de la zona y la posibilidad de aprovechar la cercanía con la caleta de Ensenada. Para el desarrollo del poblado destinó terrenos para una iglesia y una escuela. También llegó a tener su propio cementerio.

Entre los episodios recuperados por Abrodos aparece la historia de Matías Behety, un escritor porteño cuya muerte y el proceso posterior tuvieron una particular repercusión. Su figura, recuerda el historiador, quedó asociada a una historia que trascendió por el misterio que rodeó su final y que el libro reconstruye más allá de la conocida imagen de su momia.

Los diarios como archivo

Para reconstruir esos acontecimientos, Abrodos recurrió a una de las fuentes que considera fundamentales para estudiar el pasado de la región: la hemeroteca y la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata. Allí encontró publicaciones que permiten seguir los acontecimientos de cada época y recuperar aspectos de la vida social que de otra manera resultarían difíciles de conocer.

“Lo que sucede en una ciudad está en los diarios, está volcado en los diarios y más en el pasado que en el presente”, señala. La investigación también lo llevó a consultar periódicos en otros idiomas, especialmente en italiano, una muestra de la diversidad de comunidades que fueron llegando a la región.

En Tolosa, la presencia inglesa estuvo particularmente vinculada con el ferrocarril. El propio Abrodos tiene una historia familiar relacionada con esa etapa: su abuelo materno trabajaba como maquinista para los ingleses y su madre llegó desde Inglaterra junto con él y otros hermanos.

El crecimiento de la localidad también estuvo atravesado por la necesidad de construir espacios de encuentro. En tiempos en los que había pocas alternativas de entretenimiento, aparecieron bibliotecas, coros y bandas de música. La organización de esas instituciones fue parte de un proceso que permitió que los habitantes desarrollaran una vida comunitaria.

Una historia que también es personal

Aunque el libro tiene como eje la historia de Tolosa, Abrodos decidió incorporar algunos recuerdos de su infancia. No se trata de una autobiografía ni de una novela, aclara, sino de pequeñas escenas que ayudan a acercarse a la localidad desde otra perspectiva.

Sus primeros años transcurrieron entre potreros, árboles, partidos de fútbol y juegos al aire libre. Recuerda especialmente un bosque de casuarinas al que iba con otros chicos, que posiblemente había sido plantado durante la época de los Iraola. También aparecen en sus páginas las primeras experiencias escolares, entre ellas su paso por Nuestra Señora del Carmen y por la Escuela 124, una antigua construcción de madera.

La casa paterna, ubicada en la zona de 117 y 524, sigue en pie y representa uno de los vínculos más fuertes con aquel tiempo. “Cada vez que voy a Tolosa se me cae una lágrima porque todavía está la casa de mis padres”, cuenta. En esos recuerdos también aparecen los primeros amores y las formas de relacionarse en un barrio que, según describe, era muy distinto al actual.

La incorporación de esas vivencias responde, además, a una característica que el investigador encuentra en los propios orígenes de Tolosa: la dificultad para establecer con precisión algunos aspectos de su fundación. Las distancias, los medios de transporte y las comunicaciones de aquel momento hacían que los acontecimientos fueran registrados desde diferentes perspectivas.

La tapa del libro, por otra parte, recupera otro elemento de aquella etapa inicial: el primer banco que funcionó en la localidad, una institución necesaria para acompañar los movimientos económicos de una ciudad que comenzaba a construirse prácticamente desde cero.

El proceso de investigación

El camino de escritura le demandó dos veranos. Abrodos combina la investigación con otras actividades, entre ellas un programa de radio dedicado a la historia de La Plata, por lo que aprovechó sus tiempos libres para avanzar con el material. También contó con la colaboración de su esposa, que lo ayudó con las correcciones.

Con varios libros publicados -como “Apuntes sobre espacios platenses" (2012) y "La Plata en décadas 1882 - 1951 Parte I" (2015), entre otros-, considera que este trabajo reúne una experiencia acumulada a lo largo de los años. Su intención, dice, es dejar un registro que pueda servir a quienes quieran conocer el pasado de la localidad y a las próximas generaciones. “Uno trata de ilustrar un poco, trata de dejar algo también. Ese es lo que uno puede dejar para lo que viene”, sostiene.

La presentación está prevista en Tolosa, aunque todavía no tiene una fecha confirmada. Con Tolosa, apuntes de su historia, el investigador vuelve sobre un territorio que conoce desde sus primeros años y al que sigue regresando. Esta vez, con documentos, testimonios y recuerdos, para reconstruir una parte del pasado platense que comenzó mucho antes de que la ciudad adquiriera su forma actual.

Tolosa, apuntes de su historia

Autor: Roberto Abrodos

Editorial: Servicop

Páginas: 362

Precio: $35.000

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Historiador aficionado, divulgador e investigador de la historia platense