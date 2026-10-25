Un accidente, dos periodistas y veinte años de secretos

El libro combina el thriller periodístico con el policial nórdico en una investigación que reabre las preguntas sobre una tragedia aérea

Lo que ocurrió hace veinte años todavía tiene preguntas sin responder. Cuando se acerca el aniversario de un accidente aéreo que conmocionó a Suecia, el periodista Loa Bergman recibe el encargo de reconstruir aquella tragedia. El regreso al trabajo, después de una larga licencia por un episodio traumático, no será sencillo: deberá enfrentarse tanto a los interrogantes del caso como a su propia historia.

En Testigos ocultos, el escritor y periodista sueco Victor Pavic Lundberg construye una trama en la que la búsqueda de la verdad avanza entre testimonios contradictorios, recuerdos incompletos y silencios que parecen cuidadosamente preservados. La investigación también obliga a Loa a reencontrarse con Danijela Mirkovic, una periodista experimentada y quien fuera su mejor amiga. Él no consigue perdonarla por un hecho que cambió su vida y los alejó definitivamente.

Mientras Loa revisa el material sobre el accidente, encuentra un documental en el que una sobreviviente recuerda haber sido rescatada por Nina Meijer, una mujer que perdió a su hija en la tragedia y que luego se convirtió en una figura reconocida por su labor solidaria. Sin embargo, aquel acto de heroísmo parece haber quedado fuera del relato público. La pista abre nuevas preguntas sobre la mujer, su fundación y los motivos por los que ciertos detalles nunca trascendieron.

Por su parte, Danijela comienza a revisar las historias de los familiares de las víctimas y descubre inconsistencias que ponen en duda algunas versiones de lo ocurrido. Los dos periodistas terminarán trabajando juntos, aunque sus diferencias personales amenacen con entorpecer la búsqueda.

Lundberg desarrolla el suspenso de manera progresiva, enlazando la reconstrucción de una catástrofe nacional con las consecuencias íntimas que dejó en sus protagonistas. La novela explora también el peso de la culpa, la confianza quebrada y los límites de una verdad que algunos parecen dispuestos a proteger a cualquier precio.

Periodista desde la adolescencia y trabajador del diario sueco Aftonbladet, Lundberg vuelca su experiencia profesional en esta primera novela, que inaugura una trilogía protagonizada por Loa y Danijela. Un policial que encuentra en el periodismo no solo una herramienta para investigar, sino también un territorio de conflictos, secretos y responsabilidades.

Testigos ocultos

Victor Pavic Lundberg

Editorial: Motus

Páginas: 480

Precio: $33.500