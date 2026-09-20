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“LOS MUERTOS DE TIMOTE” GANÓ EL VIII CERTAMEN LITERARIO DE NOVELA CORTA “RODY MOIRÓN” DE JUNÍN

Un crimen, un pueblo y secretos que resisten al paso del tiempo

El escritor Marcelo Urquiza reconstruye desde la ficción un hecho pretérito. Explora la memoria, la culpa y los vínculos ocultos por años
Urquiza, en cuanto a encuadre, define: “es sobre la memoria” / Web

Por Redacción

Un homenaje en Bragado y unos cuadernos olvidados funcionan como punto de partida para una historia que vuelve sobre un crimen ocurrido en Timote en 1962. Tres asesinatos, un incendio y una investigación inconclusa llevan al periodista Cristian Márquez a revisar el pasado de su propia familia. Pero a medida que avanza la pesquisa, aquello que parecía ser solamente un episodio enterrado comienza a tener consecuencias sobre su presente.

Ese es el punto de partida de “Los muertos de Timote”, la primera novela de Marcelo Urquiza, escritor y abogado nacido en Timote, criado durante parte de su vida en Bragado y actualmente radicado en La Plata. La novela ganó el primer premio del VIII Certamen Literario de Novela Corta “Rody Moirón” 2025, organizado por la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín. El reconocimiento incluyó la publicación de cien ejemplares a través de Ediciones de las Tres Lagunas.

Aunque el escenario remite a un pueblo real, Urquiza construye una historia completamente ficcional. Los personajes, los hechos y los llamados “muertos” que aparecen en el título pertenecen a la novela. Lo que sí proviene de un territorio conocido por el autor es el paisaje y, sobre todo, una determinada forma de relacionarse con él.

Urquiza nació en Timote, pero su vínculo más fuerte con la zona se construyó a través de Bragado y de las historias que escuchó desde chico de su madre. Sus padres fueron tamberos y durante años recorrieron distintos pueblos del oeste de la provincia. Ese universo rural, sus caminos, sus familias y sus códigos terminaron convirtiéndose en materia literaria.

En la novela aparecen así algunos rasgos de esos mundos pequeños donde las relaciones pueden ser intensas y donde aquello que ocurre dentro de una familia no necesariamente llega a conocerse fuera de ella. También aparece la figura del forastero, alguien que llega desde afuera y al que le cuesta integrarse por completo. Son elementos que el escritor utiliza para construir un clima de misterio alrededor de una historia atravesada por silencios.

UNA NOVELA SOBRE LA MEMORIA

Urquiza no pensó la obra a partir de un género definido. La historia fue encontrando su forma durante el proceso de escritura y terminó combinando elementos del thriller, del relato rural y de la investigación periodística. Sin embargo, el autor prefiere ubicarla dentro de un territorio más amplio: una novela sobre la memoria.

La investigación de Cristian Márquez permite recuperar un episodio del pasado, pero también funciona como una manera de interrogar aquello que una familia decide recordar, aquello que prefiere callar y las consecuencias que esos silencios pueden tener muchos años después.

El autor construye un clima de misterio alrededor de una historia atravesada por silencios

La escritura comenzó a fines de 2022. El proyecto atravesó distintas etapas: primero, un taller con la escritora platense Natalia Brandi, que acompañó la construcción de la primera versión y una revisión posterior; después, un período de reposo y una nueva corrección realizada por el propio autor. El proceso se extendió hasta poco antes de conocerse el resultado del certamen y continúa todavía, como parte de una relación obsesiva con el texto.

Una de las mayores dificultades estuvo precisamente en corregir. Durante las sucesivas versiones, Urquiza debió eliminar escenas y fragmentos que consideraba importantes pero que finalmente no contribuían al desarrollo de la historia. La novela, explica, no apareció terminada desde el comienzo: fue creciendo de manera progresiva y encontró su estructura durante la escritura y las revisiones.

Tras el premio y la presentación de la obra en la Ciudad -páramo donde Urquiza vive- el autor espera simplemente que la novela encuentre lectores.

Los muertos de Timote

marcelo urquiza

Editorial: De las tres lagunas

Páginas: 192

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