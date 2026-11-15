Un poema sobre la emigración obtuvo el primer premio en un certamen literario

El escritor Bentivoglio Zurzolo fue distinguido en el III Concurso Literario Italiano 2026, organizado por UNITÁ en La Plata. Su obra, titulada “Emigrante”, aborda la despedida de la tierra natal, la nostalgia y la esperanza de comenzar una nueva vida.

Se trata de un poema sobre la partida, los recuerdos y el desarraigo, el cual obtuvo el primer premio en la sección de poesías del III Concurso Literario Italiano 2026. El reconocimiento fue para Zurzolo, escritor de origen calabrés y oriundo de Bivongi, por su obra “Emigrante”, presentada en el marco de la XXVI Semana de la Lengua Italiana en el Mundo.

El certamen fue organizado por UNITÁ (Unión Inmigrantes Italo-Argentinos de La Plata) y convocó a numerosos escritores que participaron con sus producciones. La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por Hugo Marsico y Selva Angélica Simón, presidente y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), respectivamente, junto al escritor Daniel Terrecciano.

Entre las más de veinte poesías presentadas, “Emigrante” se destacó por su capacidad para representar uno de los momentos más difíciles de la experiencia migratoria: dejar la propia tierra. A través de imágenes sencillas, el autor reconstruye el viaje de hombres, mujeres, niños y adultos mayores que abandonan Italia en busca de un futuro incierto.

En la fundamentación del premio, el jurado destacó las imágenes del barco que se aleja del puerto y de la costa italiana que desaparece lentamente en el horizonte. También señaló que la composición lowgra condensar sentimientos profundos de nostalgia, esperanza y desarraigo, y recordar las historias de sacrificios, sueños y afectos que acompañan a cada emigrante.

Durante la ceremonia de entrega, realizada en el salón de la Escuela Italiana, Zurzolo recibió una ovación de los presentes. En lugar de leer el texto, eligió recitar “Emigrante”, con la emoción y la intensidad de quien encuentra en esos versos una parte de su propia historia.