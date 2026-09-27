Un templo como puerta de entrada a la historia de la masonería en Tandil

Un edificio puede ser mucho más que el lugar donde ocurren determinadas actividades. También puede conservar formas de pensar, prácticas, símbolos y modos de entender el mundo. Desde esa perspectiva, Mauricio Javier Campos construye El templo masónico: arquitectura, rito y sentido. Simbolismo iniciático y arquitectura sagrada en Tandil, un estudio que propone observar la masonería a través de sus espacios y de los significados asociados a ellos.

Publicado por Prohistoria Ediciones, el libro toma como punto de partida la presencia histórica de la masonería en Tandil y, particularmente, a la logia Luz del Sud N.º 39, fundada en 1872. La ciudad funciona así como escenario concreto para analizar cómo una tradición de alcance internacional adquirió características propias al instalarse en un contexto social y cultural determinado.

El eje del trabajo está puesto en la relación entre arquitectura, ritual y simbolismo. Para Campos, la configuración de un templo, sus elementos arquitectónicos, sus objetos y sus imágenes forman parte de un sistema de significados que se construyó históricamente. En la tradición masónica, además, la arquitectura constituye uno de los lenguajes utilizados para expresar conceptos vinculados con lo iniciático, lo religioso y lo filosófico.

Los espacios no aparecen solamente como escenarios: también permiten preguntarse cómo una tradición se organizó, se expresó y transmitió determinadas ideas. En ese recorrido, los símbolos ocupan un lugar central. El libro aborda elementos como VITRIOL, Hiram, el Real Arco y el grado de Caballero Rosacruz del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, vinculándolos con tradiciones rituales específicas y con distintas representaciones de la transformación individual.

El autor plantea, además, que esos símbolos deben ser comprendidos dentro de los contextos históricos y rituales en los que adquirieron significado. No son presentados como claves universales ni como piezas de un repertorio esotérico aislado. Esa perspectiva busca evitar tanto las interpretaciones conspirativas como aquellas explicaciones que reducen su complejidad.

Otro de los problemas que atraviesa el estudio es el vínculo entre arquitectura religiosa y arquitectura masónica. La relación no es planteada como una transferencia directa de formas, sino como un proceso en el que intervienen antecedentes, influencias, apropiaciones y resignificaciones. De este modo, el templo masónico también permite acercarse a la historia de la arquitectura sagrada y a las formas materiales mediante las cuales las sociedades representan sus ideas sobre el orden, la trascendencia y la transformación.

El libro no busca reconstruir de manera exhaustiva la historia de la masonería en Tandil ni desarrollar una teoría general de la arquitectura masónica. El propósito es más específico: estudiar determinados espacios, símbolos y tradiciones y utilizarlos como punto de partida para nuevas preguntas. Esa delimitación también deja abierto un campo para futuras investigaciones sobre el patrimonio masónico de Tandil. Edificios, documentos, objetos y espacios vinculados con estas instituciones pueden ser abordados desde disciplinas como la historia cultural, la arquitectura, la historia de las religiones, la antropología y los estudios sobre patrimonio.

En El templo masónico, la arquitectura funciona finalmente como una vía para acercarse a una parte de la historia cultural de Tandil. La propuesta consiste en mirar esos espacios y símbolos no solamente por lo que representan dentro de la tradición masónica, sino también como huellas materiales de una historia que todavía puede ser explorada.

El templo masónico

Editorial: Prohistoria Ediciones

Precio: $25.000