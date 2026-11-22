Una tierra desconocida, un grupo de colonos y un paisaje que parece resistirse a quienes intentan habitarlo. Allí comienza Pez, piedra, pájaro, la tercera novela de Luciana De Luca, una historia que combina la crudeza de la supervivencia con la dimensión fantástica de las fábulas. En ese territorio todavía sin domesticar, donde el agua escasea y el bosque parece tener voluntad propia, una familia de mujeres atraviesa generaciones mientras intenta encontrar su lugar en el mundo.

La protagonista inicial es Jocabed, una mujer que nace con dientes y con un nombre, dos características que la distinguen desde el comienzo. Su historia está ligada a la fundación de un caserío y a la relación con su madre, una mujer que tampoco tiene nombre. Más adelante tendrá dos hijas gemelas, Zeta y Primavera, cuyas vidas marcarán el desarrollo de un linaje que se extenderá hasta la última parte de la novela.

La narración anuncia desde sus primeras páginas buena parte de los acontecimientos. Presenta a los personajes, anticipa sus destinos y adelanta transformaciones que después se desarrollarán en escenas. No busca sostener el interés mediante el misterio de lo que ocurrirá, sino a través de la manera en que cada episodio adquiere sentido dentro de una historia mayor.

Esa elección le permite a De Luca trabajar con una estructura cercana a la leyenda. El relato parece transmitirse de generación en generación, como una historia que alguien conoce desde siempre y que necesita volver a contar. La voz narrativa acompaña a Jocabed, pero también se extiende hacia las experiencias de sus hijas y de quienes vendrán después. Hay entre ellas una continuidad que excede los vínculos de parentesco: sus vidas forman parte de una misma trama.

La naturaleza como protagonista

Uno de los aspectos más singulares del libro es la relación que establece entre las personas y el paisaje. La naturaleza no funciona como un decorado donde suceden los acontecimientos. Tiene una presencia activa, amenazante y, en ocasiones, protectora. Los árboles, el agua, los animales y el bosque participan de un universo en el que las fronteras entre lo humano y lo natural pueden desaparecer.

El caserío se organiza alrededor de un pozo y de una distribución de tareas que deja a las mujeres, los niños y los ancianos en una posición particular. Mientras los hombres salen en busca de alimento y recursos, quienes permanecen sostienen la vida cotidiana. La supervivencia depende de un equilibrio frágil con una tierra que no siempre ofrece lo necesario.

La casa de Jocabed y su madre queda en el extremo del asentamiento, cerca del bosque. Esa ubicación expresa también su relación con el resto de la comunidad: pertenecen al grupo, pero viven en un borde, en contacto con aquello que los demás prefieren mantener a distancia.

En ese escenario, los acontecimientos extraordinarios se narran con la misma naturalidad que las tareas diarias. Una mujer puede transformarse en árbol y los seres vivos parecen compartir una continuidad que no necesita explicaciones. La novela toma elementos del realismo mágico, pero también del relato gótico, el naturalismo y las historias populares.

La propia De Luca explicó que su búsqueda consistió en combinar materiales y tradiciones diferentes, sin quedar limitada por un género. En la construcción de esta novela confluyeron su interés por la mitología griega y los cuentos populares rusos, además de los relatos infantiles que acompañaron su formación como lectora.

De esas influencias surge una narración de imágenes intensas, donde la belleza y la violencia conviven. La naturaleza puede ofrecer refugio, pero también convertirse en una amenaza. Y la posibilidad de fundar un mundo nuevo no garantiza que ese mundo pueda conservarse intacto.

Un linaje de transformaciones

La historia avanza a través de distintas generaciones. Después de Jocabed aparecen sus hijas, Zeta y Primavera, dos personajes unidos por una relación que combina protección, rivalidad y dependencia. Una escena de la infancia permite comprender esa intensidad: cuando un árbol está a punto de caer sobre Zeta, Primavera consigue apartarla y evita que muera aplastada. El gesto parece una acción de salvación, pero también anticipa que las decisiones pueden tener consecuencias mucho después de haber sido tomadas.

Las gemelas representan dos maneras diferentes de vincularse con el mundo. Zeta conserva una relación particular con el bosque y con los espacios exteriores. Primavera, en cambio, dirige buena parte de su vida hacia el interior de la comunidad y hacia el amor por Mikeas. Sus destinos se separan, aunque permanecen unidos por una historia familiar que atraviesa incluso aquello que no pueden comprender.

Más adelante aparece Pez, hijo de Primavera y Mikeas. Su recorrido da nombre al último bloque del libro y concentra una de las preguntas centrales de la novela: qué significa cambiar, abandonar una identidad y convertirse en otra cosa. Pez, Piedra y Pájaro no son solamente palabras que componen el título. Expresan una mutabilidad que alcanza a los cuerpos, los vínculos y la propia naturaleza.

La escritora construye así una historia familiar que también es una historia de fundación y refundación. El pueblo intenta establecerse sobre una tierra que parece rechazarlo, mientras sus habitantes buscan construir una vida en condiciones adversas. Algo parecido sucede con la familia: cada nueva generación modifica la anterior, la prolonga y, al mismo tiempo, introduce una ruptura.

De Luca ha definido su novela como un mito fundacional y ha señalado una de sus contradicciones centrales: comenzar un mundo nuevo puede implicar destruir, al menos parcialmente, el que ya existe. La idea alcanza tanto a la colonización de una tierra como a la formación de una familia.

Una historia de amor

Aunque la violencia, el miedo, la orfandad y la supervivencia atraviesan sus páginas, la autora propone leer Pez, piedra, pájaro como una historia de amor. No se trata de una novela romántica en un sentido convencional, sino de una exploración de los vínculos que mantienen unidos a sus personajes, incluso cuando esos vínculos producen sufrimiento.

El amor aparece en la relación entre una madre y sus hijas, en la protección entre hermanas y en las decisiones que modifican el destino de quienes forman parte de una familia. También está presente en la dependencia absoluta entre los seres humanos y el entorno que habitan.

La prosa de De Luca acompaña esa propuesta con un lenguaje físico, cargado de imágenes y de una intensidad que por momentos se acerca a lo poético. Los cuerpos, los animales y los elementos del paisaje participan de una misma materia narrativa. No hay una separación tajante entre lo maravilloso y lo terrible: ambos forman parte de la experiencia de sus personajes.

PEZ, PIEDRA, PÁJARO

Luciana de Luca

Editorial: Tusquets

Páginas: 152

Precio: $31.900