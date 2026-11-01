Una vida entre bosques, trenes y tragedias

Robert Grainier no parece destinado a protagonizar una historia extraordinaria. Trabaja en los bosques, construye puentes, participa en la instalación de vías ferroviarias y se gana la vida con distintos oficios en el noroeste de Estados Unidos. Su horizonte es modesto: una casa, una familia y un pedazo de tierra. Sin embargo, mientras el mundo cambia a su alrededor, una tragedia altera para siempre el curso de su existencia. Sobre esa vida, hecha de trabajo, pérdidas y silencios, Denis Johnson construye Sueños de trenes, una novela breve que encuentra en lo cotidiano una forma de narrar la historia de un país.

Publicada como una narración que se mueve entre la novela corta y el cuento extenso, la obra sigue a Grainier durante buena parte del siglo XX. Su recorrido personal transcurre en una región donde los bosques parecen no tener límites y la naturaleza convive, no siempre en armonía, con los proyectos de expansión humana. El ferrocarril, los aserraderos y la construcción de puentes forman parte de ese avance que transforma el territorio y modifica la vida de quienes lo habitan.

Grainier es uno de esos trabajadores anónimos que sostienen una época sin llegar a ocupar un lugar destacado en ella. No persigue grandes ambiciones ni parece tener un plan para su futuro. Se mueve de un empleo a otro, se adapta a las circunstancias y encuentra en las pequeñas posesiones -sus caballos, su carreta, su tierra- una forma de estabilidad. Pero esa aparente sencillez no lo protege de los golpes del destino.

La pérdida de su esposa y de su hija en un incendio forestal marca un antes y un después. A partir de entonces, su vida queda atravesada por la ausencia y por una dificultad persistente para comprender lo sucedido. La novela no convierte ese dolor en un espectáculo ni se detiene en largas explicaciones psicológicas. Johnson prefiere observar los efectos de la tragedia en el transcurso de los años, en la relación del protagonista con el paisaje y en su manera de seguir adelante.

Esa elección define buena parte de la experiencia de lectura. En lugar de desarrollar una trama sostenida por grandes giros, el escritor compone una sucesión de escenas que iluminan distintos momentos de la vida de Grainier. Cada episodio aporta una pieza a un retrato que se construye lentamente, con elipsis y zonas de incertidumbre. Lo importante no siempre es lo que sucede, sino la huella que los acontecimientos dejan en una existencia que continúa incluso cuando parece haber perdido su centro.

LAS FORMAS

La escritura de Johnson acompaña esa mirada. Su prosa es sobria, de imágenes nítidas, y evita recargar las escenas con sentimentalismo. El paisaje adquiere una presencia decisiva: los árboles, los caminos, las montañas y el fuego no funcionan como un simple telón de fondo, sino como fuerzas que condicionan la vida humana. La naturaleza puede ofrecer refugio, pero también destruir aquello que las personas construyen con esfuerzo durante años.

La prosa de Johnson es sobria, de imágenes nítidas, y evita recargar las escenas con sentimentalismo

En ese territorio, la modernización tampoco aparece como una marcha lineal hacia el progreso. El ferrocarril representa la conexión entre lugares distantes y la transformación de una región, pero también la intervención sobre un mundo que parece resistirse a ser domesticado. Grainier participa de ese proceso sin comprender del todo su alcance. Es, a la vez, un trabajador de la nueva época y alguien que permanece ligado a formas de vida que están desapareciendo.

Johnson incorpora, además, episodios que rozan lo fantástico y lo mítico. Las creencias, los temores y las interpretaciones que el protagonista elabora para explicar su sufrimiento conviven con la materialidad de los trabajos y las dificultades diarias. La novela no busca resolver todas esas tensiones: deja que permanezcan abiertas, como parte de una experiencia en la que la razón no siempre alcanza para ordenar lo ocurrido.

El autor estadounidense, reconocido por Árbol de humo, novela por la que obtuvo el National Book Award en 2007, encuentra aquí una escala narrativa diferente. En apenas unas 140 páginas, condensa décadas de una vida sin reducirla a una moraleja. La brevedad le permite recorrer el tiempo con rapidez, detenerse en escenas particulares y volver sobre el protagonista cuando ya han cambiado el paisaje y las circunstancias.

El resultado es un relato sobre la fragilidad de las vidas individuales frente a fuerzas que las exceden. Grainier no vence a la naturaleza, no recupera lo perdido ni alcanza una comprensión definitiva de su destino. Simplemente continúa. En esa persistencia, sin gestos heroicos ni grandes revelaciones, reside uno de los núcleos de Sueños de trenes: la posibilidad de encontrar una forma de existencia incluso después de que el mundo conocido se haya desmoronado.

Como los trenes que atraviesan el territorio que él ayuda a transformar, el tiempo no se detiene. La vida avanza, deja atrás lugares y personas, y obliga a quienes permanecen a encontrar otra manera de habitarla. Johnson convierte ese movimiento en una historia íntima y, al mismo tiempo, en el retrato de una época en la que el paisaje estadounidense se transformaba a fuerza de trabajo, hierro y madera.

SUEÑOS DE TRENES DENIS JOHNSON

Editorial: Random House

Páginas: 144

Precio: $37.999 Random House144$37.999