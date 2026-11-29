Hay proyectos artísticos que sobreviven a quienes los imaginaron. Otros permanecen durante años en los archivos, como una posibilidad que nunca llegó a concretarse. A partir de uno de esos episodios, el escritor y periodista platense Julio Ferrer construyó Pasión por el Quijote. Welles, Gades, Brando, Olivier, una novela que reúne a cuatro figuras fundamentales del cine y las artes escénicas del siglo XX alrededor de un sueño compartido: llevar la obra de Miguel de Cervantes a la pantalla.

El punto de partida fue un hallazgo documental. Durante la investigación para su libro Antonio Gades. Arte y revolución (Penguin Random House España, 2024), Ferrer encontró una entrevista publicada en junio de 1983 en el diario El País, en la que el bailarín español revelaba su intención de realizar una película junto a Orson Welles, Laurence Olivier y Marlon Brando. El proyecto tuvo algunos avances, pero distintas circunstancias impidieron que se concretara.

A partir de ese hecho, el autor imaginó una historia de encuentros entre los cuatro artistas, unidos por su admiración por Don Quijote de la Mancha y por el deseo de hacer una película sobre el personaje creado por Cervantes. La ficción toma así como materia prima una iniciativa real y la transforma en una conversación imaginaria sobre el arte, la literatura y la vida.

Las trayectorias de los protagonistas aportan buena parte del sustento histórico de la novela. Welles dedicó décadas a su propia versión cinematográfica del Quijote, un proyecto que nunca pudo terminar. Su muerte, el 10 de octubre de 1985, puso fin a una de las grandes empresas inconclusas de su carrera. Gades, por su parte, también había pensado en llevar al escenario las aventuras del hidalgo y Sancho Panza. Después de Fuenteovejuna, estrenada en 1994, tenía entre sus planes desarrollar esa coreografía, pero sus compromisos profesionales y los problemas de salud que atravesaba terminaron por impedirlo.

Ferrer recuperó incluso testimonios del entorno más cercano del bailarín. Mario La Vega, figura de la coreografía y el baile español, le contó que Gades le había mostrado, junto a su mujer María del Sol, algunos cuadernos con escritos sobre el Quijote mientras navegaban y pescaban por el Mediterráneo. A esas historias se suma la admiración que Olivier y Brando profesaban por la literatura clásica y, particularmente, por la obra de Cervantes.

Sobre la obra

El escenario elegido para reunirlos es el Corral de la Morería, el histórico tablao flamenco madrileño fundado en 1956 por Manuel del Rey. Por allí pasaron algunas de las figuras más importantes del flamenco, como Carmen Amaya, Manuela Vargas, la Chunga y Paco de Lucía, además de estrellas internacionales como Ava Gardner, Frank Sinatra, Gary Cooper, Charlton Heston, Yul Brynner, Marlene Dietrich y Rita Hayworth. Los cuatro protagonistas de la novela también frecuentaron ese espacio en distintos momentos de sus vidas.

En ese ámbito, Ferrer los hace conversar sobre asuntos que exceden largamente el proyecto cinematográfico: el amor, la amistad, las mujeres, los miedos, la muerte, la política, la prensa, la música, el teatro, el cine y la literatura. También aparecen referencias a Federico García Lorca, William Shakespeare y, naturalmente, Cervantes. El otro espacio central es el estudio de Gades, donde el bailarín ensayaba con su compañía algunas de sus obras más reconocidas, como Bodas de sangre, Carmen y Fuenteovejuna. En la ficción, el lugar se convierte en un estudio de montaje y filmación en el que los protagonistas trabajan sobre el guion y discuten las escenas de la película que imaginan.

El proceso y la búsqueda

Para construir esas situaciones, el autor realizó durante años una investigación sobre las vidas y las personalidades de los cuatro artistas. Consultó biografías, documentales, entrevistas gráficas y audiovisuales, libros y distintos archivos. Sobre esa base incorporó diálogos, pensamientos y situaciones, algunos documentados y otros recreados, con la intención de construir intercambios verosímiles entre figuras que compartieron una época y una sensibilidad artística, aunque no necesariamente esos encuentros.

La escritura demandó casi dos años de trabajo y se desarrolló entre Madrid, La Habana y La Plata. El resultado es una novela de 180 páginas publicada por Editorial Cultura Red España en 2026, que propone un cruce entre investigación periodística, memoria cultural y ficción literaria.

En el fondo, el Quijote funciona como algo más que un argumento para una película que nunca existió. Es también una forma de pensar a los cuatro protagonistas y sus respectivas trayectorias. Ferrer los presenta como hombres que, desde distintas disciplinas, hicieron de su trabajo una manera de intervenir en el mundo, de defender sus convicciones y de enfrentarse a las contradicciones de su tiempo.

La figura del hidalgo manchego permite así establecer un vínculo entre aquellos artistas y las luchas contemporáneas. Cuatro Quijotes que, cada uno a su manera, cabalgan contra los molinos de viento. La novela recupera sus sueños artísticos y los convierte en una reunión posible, sostenida por la literatura y por la convicción de que el arte también puede ser una forma de resistencia.

Julio Ferrer nació en noviembre de 1976 en La Plata. Es periodista, escritor y docente. Publicó, entre otros títulos, Osvaldo Bayer íntimo. Conversaciones con el Eterno Libertario (2007), Stella Calloni íntima. Una cronista de la Historia (2013), escrito junto a Héctor Bernardo; Gregorio Selser. Una leyenda del periodismo latinoamericano (2018), D10S. Miradas sobre el mito Maradona (2020) y Maradona. Fútbol y política (2021). Su nuevo libro vuelve a poner en diálogo la investigación sobre figuras de la cultura y la historia con una narración que busca explorar sus ideas, sus pasiones y sus proyectos inconclusos.

Pasión por el Quijote

Autor: Julio Ferrer

Editorial: Cultura Red

Precio: $30.000

Páginas: 130