El calendario indica algún día del 2014 cuando Nicolás Poggi -periodista, platense, amante de la ciencia ficción-, invadido por el sopor nocturno de una redacción periodística embate al aburrimiento con creatividad. Entre noticia y noticia, abre un cuerpo de mail acéfalo sin destinatario, y comienza a escribir lo que luego será el final de su primera y única novela.

Diez años tuvieron que pasar para que aquel primer esbozo se convirtiera en El día de los drones, un libro de ciencia ficción publicado por Ediciones Diotima a finales del 2024. Durante aquella década, se sucedieron múltiples procesos simultáneos que más que retrasar, robustecieron a la obra: escritura, relecturas, frustraciones, una pandemia, abandonos y el regreso de la confianza sobre la trama.

“El lector encontrará en la obra, una historia que vincula los cuerpos con la tecnología pero no en el sentido que podemos pensar rápidamente y que ya vimos muchas veces en series y películas, sino que hay un paso más: la fusión de la tecnología con la carne y las repercusiones en la vida social y humana del protagonista”, dice en el estudio de EL DIA, Nicolás Poggi.

La historia persigue a Menditéz, un periodista un tanto desencantado de la monotonía laboral como redactor en un diario. El objetivo de todos los días es, básicamente, que termine la jornada laboral. Sin embargo, un noticia lo saca del letargo: un hombre, a las afueras de aquella cosmopólita contemporánea -que tranquilamente podría ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, exhibe una extraña sintomatología nunca antes vista: presenta una lastimadura de la cual no emergen borbotones de sangre sino una plaqueta de cobre y aluminio. Los casos se repiten y dejan de ser hechos aislados para convertirse en una pandemia.

Asimismo, el periodista que trabajó y trabaja en múltiples medios de comunicación, destaca que buscó indagar en "los dramas actuales que vivimos con las enfermedades, con esas manifestaciones del cuerpo que muchas veces no tienen explicación", y aclara: "Todo ello lo vinculé con una tradición de la ciencia ficción".

El día de los drones es una obra que no supera las 80 páginas. La prosa es directa, combativa y visceral; no busca inmiscuirse en recovecos poéticos para agigantar un futuro que bien podría ser el presente. Para el autor, la pregunta "¿Cómo sería si nosotros mismos nos empezamos a automatizar?" es una buen enigma para definir la novela.

Presente y futuro, en simbiosis

Quizás el advenimiento de la pandemia -y todo lo que significó- durante la escritura fue una preocupación para Poggi pero, para quien lea la obra, será un descubrimiento grato saber que fue concebida en un contexto donde no existía la Inteligencia Artificial tal como la conocemos; donde las redes sociales se reducían a Facebook, Twitter y apenas Instagram; donde el celular no era una extensión de la mano; donde nuestro uso del tiempo parecía transcurrir de otra manera.

"Cuando llegó el 2020 y pasó todo lo que pasó, yo estaba terminando el primer borrador y me desanimé porque pensé: 'La realidad me superó'. Es que, ¿cuál sería el impacto en el lector que ya vivió el miedo a la enfermedad?", analiza Poggi y él mismo se responde: "El libro, escrito y pensado antes de la pandemia, va más allá de eso; habla de qué momento de la existencia estamos viviendo".

La frustración de que la realidad supere la invención no es excluyente de la obra de Poggi. La ciencia ficción, en el siglo pasado como también en el presente, suele indagar en futuros distópicos basados en miedos y preocupaciones del presente. Lógicamente, la exageración, el dramatismo y la creatividad entran en juego y convierten aquellos temores en escenarios grandilocuentes. Pero pensemos en 1984 de Orwell y sus múltiples comparaciones con el presente: un historia publicada en 1947 sobre la hipervigilancia que, sin dudas, es base teórica para describir el hoy. O Terminator, saga nacida en la década de 1980 que, ante las múltiples advertencias de la autonomía de la Inteligencia Artificial durante los últimos meses, volvió a estar en agenda. Una más: la serie estadounidense Black Mirror cuyo primer episodio fue en 2011, parece correr una carrera con la realidad para poder seguir profetizando un futuro distópico.

No obstante, si hay que hablar de influencias, Poggi refiere a Ray Bradbury, Philip Dick, Isaac Asimov y Stanislaw Lem. Y si hay que analizar la ciencia ficción, el platense asegura: "Hay una opinión cuando se habla de ciencia ficción y es que el pesimismo nos ganó; todas las representaciones son de un mundo catastrófico posapocalíptico. El desafío es pensar qué tipo de humanidad puede trascender a ese miedo; es no dejar que el pesimismo nos gane sino rever nuevas formas de contar el mundo que se viene".

Lo que viene

Tras la publicación y presentación entre el 2024 y el 2025, la obra logró una recepción notoria que la ubicó dentro de los catálogos de múltiples librerías de todo el país. No obstante, también fue llevada al plano audiovisual: con él como productor, se llevó a cabo el cortometraje La noche de los drones basado en la novela.

"Ver que se convertía en cine, que había personas maquilladas con extractos robóticos en su cuerpo, sentí que el libro había cumplido una meta y fue una felicidad absoluta", confiesa Poggi y culmina: "Estoy trabajando en un libro de cuentos y en una novela más grande. Veremos en qué termina".

El día de los drones

Nicolás Poggi

Editorial: Diotima

Páginas: 72

Precio: $25.000

El dia de los drones