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Banco Provincia cumple 204 años y lanza la Semana del Cliente: descuentos y 24 cuotas sin interés

Por Redacción

Con motivo de su aniversario N.º204, Banco Provincia pondrá en marcha del 6 al 11 de septiembre la "Semana del Cliente", una propuesta integral destinada a fidelizar a sus más de 10 millones de usuarios a través de promociones exclusivas, experiencias digitales interactivas y facilidades de financiamiento.

La iniciativa combina herramientas de entretenimiento con ahorro directo en consumos cotidianos, reforzando la presencia de sus principales canales transaccionales. La gran novedad de la campaña estará centrada en la billetera digital de la entidad.

A partir del domingo 6 de septiembre, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un juego digital dentro de la aplicación que otorgará rebajas de hasta un 40% con un tope de reintegro de $40.000

Asimismo, se podrá participar en el sorteo de 10.000 premios exclusivos para los clientes que interactúen con la plataforma. Para las compras concretadas a través del portal de e-commerce Provincia Compras, el banco habilitará durante los cinco días de la promoción la posibilidad de financiar productos en hasta 24 cuotas sin interés.

En ese marco, quienes forman parte del programa de fidelidad mesumo tendrán la posibilidad de canjear vouchers gastronómicos con un 25% de ahorro en puntos. El cierre de las celebraciones se coordinará con los festejos por el Día del Maestro: el viernes 11 de septiembre, las compras efectuadas con Cuenta DNI en comercios de gastronomía adheridos contarán con un 30% de descuento y un tope de reintegro de $15.000 por persona.


 

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