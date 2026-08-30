Adicciones y placeres: ¿Podría el placer sexual estar detrás de algunas recaídas?

Hay recaídas que parecen no tener explicación. La persona dejó de consumir, se alejó de los ambientes vinculados a la droga, aprendió a identificar situaciones de riesgo y, aun así, vuelve a hacerlo. Cuando sucede, los tratamientos suelen buscar primero las causas conocidas: estrés, conflictos, tristeza, ansiedad, vínculos, hábitos o contacto con personas y lugares asociados al consumo. Pero existe un grupo de casos en los que esa explicación no alcanza.

“El placer que no vuelve. Sinergia Dopaminérgica, Sexualidad y Recaída en la Adicción a la Cocaína” es un trabajo realizado por tres profesionales de un instítuto de salud mental en La Plata, que propone mirar esa recaída desde otro lugar: desde una hipótesis clínica surgida de una serie cualitativa de casos observados entre 2024 y 2026.

La pregunta es tan particular como incómoda: ¿puede una experiencia de excitación sexual desencadenar una recaída en alguien que llevaba tiempo sin consumir?

La hipótesis sostiene que sí puede ocurrir en un subgrupo de pacientes cuya experiencia con la cocaína estuvo fuertemente asociada a la sexualidad. La explicación estaría en una asociación extremadamente intensa entre sustancia, excitación y recompensa. Durante el consumo se produciría un pico de placer que queda registrado por el cerebro como una referencia excepcional. Después, en sobriedad, una experiencia sexual puede activar ese recuerdo y generar una comparación involuntaria: el placer de ahora parece insuficiente frente al que quedó grabado. Paradójicamente, la persona no necesariamente vuelve a consumir porque quiera consumir. Puede volver a consumir porque quiere recuperar aquel placer.

La hipótesis nació de la práctica clínica. Julián Luengo, director ejecutivo y operador socioterapéutico; la licenciada Camila Estanga, directora técnica y psicóloga; y el doctor Guillermo Deluca, médico clínico -los tres profesionales responsables de la investigación-, comenzaron a advertir que algunas recaídas no podían explicarse por los factores habituales.

No se trata de evitar la sexualidad, sino de aprender a separarla de la experiencia de consumo

En las entrevistas aparecía un elemento repetido: pacientes que hablaban de haber tenido durante el consumo una vida sexual particularmente intensa y que, ya en abstinencia, sentían que no podían volver a experimentar aquel nivel de satisfacción. A partir de esas observaciones, los profesionales revisaron bibliografía sobre cocaína, sexualidad y sistema de recompensa y comenzaron a trabajar con un subgrupo de pacientes que presentaba esas características.

El estudio es cualitativo y no cuantitativo. Se realizó con pacientes en tratamientos ambulatorios y con internación, entre 2024 y 2026. “Es una observación clínica, no una teoría cerrada ni un diagnóstico”, remarca Luengo en diálogo con EL DIA. La intención es que otros equipos comiencen a formular la pregunta. Porque si la sexualidad estuvo asociada al consumo, podría ser también una variable relevante a la hora de comprender una recaída.

“El horizonte de esperanza para el paciente es importantísimo: la abstinencia para alcanzar la recuperación no es un período de privación, sino el tiempo que necesita el cerebro para poder recalibrarse. El goce y el placer pueden volver, pueden recuperarse”

Julián Luengo

Autor principal y Coordinador del Área de Abordajes

Socioterapéuticos en Salud Mental y Adicciones

El artículo “El placer que no vuelve” se presentó en el XIX Congreso Argentino de Salud Mental y el 9° Congreso Argentino de los Consumos Problemáticos. Lo hizo bajo el título “Sinergia dopaminérgica y ritualización del consumo: el impacto de la compulsión sexual y la pornografía en el tratamiento de la adicción a la cocaína”.

El artículo integrará además la publicación que reúne los trabajos presentados en el Congreso. Pero para los autores se trata apenas de un punto de partida.

El próximo paso sería ampliar la investigación, profundizar el trabajo cualitativo y avanzar hacia una muestra que permita incorporar cantidad de casos, porcentajes y más. A partir de allí podría surgir un libro propio.