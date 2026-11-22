Tomar un vaso de agua con hielo es, para muchas personas, una de las formas más agradables de refrescarse, especialmente durante los días de calor o después de hacer ejercicio. Sin embargo, alrededor de este hábito persiste una duda: ¿la temperatura del agua puede afectar la digestión o generar algún inconveniente en el organismo?

La respuesta no es tan sencilla como afirmar que el agua fría hace mal. Las investigaciones disponibles no identifican un riesgo general para las personas sanas, aunque sí registraron algunas respuestas fisiológicas y molestias puntuales que pueden variar según cada individuo.

Uno de los trabajos que abordó esta cuestión fue publicado en la revista British Journal of Nutrition. La investigación reunió a 415 adultos de entre 18 y 65 años y analizó sus hábitos de consumo de alimentos y bebidas frías y calientes, junto con distintos indicadores de salud.

Entre los síntomas relevados se encontraban los gases, la sensación de abdomen lleno, el insomnio y la ansiedad. Al analizar los resultados, los investigadores encontraron una asociación entre una mayor ingesta de bebidas frías y una mayor sensación de plenitud abdominal en parte de los participantes.

Se trata de una percepción de pesadez o llenura que puede aparecer después de comer o beber. Sin embargo, el estudio no permite concluir que las bebidas frías sean responsables directas de ese malestar. Su diseño fue transversal: los datos se recopilaron en un momento determinado y, por lo tanto, permiten identificar relaciones entre variables, pero no establecer una relación de causa y efecto.

Qué sucede en el estómago

Otra investigación, publicada en 2020 en European Journal of Nutrition, examinó cómo influye la temperatura del agua en la actividad gástrica. Según los resultados difundidos, la ingesta de agua helada produjo una disminución temporal de las contracciones habituales del estómago en comparación con el consumo de agua caliente.

También se observaron diferencias posteriores en la cantidad de alimentos ingeridos, lo que abrió la posibilidad de que la temperatura de los líquidos tenga alguna influencia sobre el funcionamiento gástrico y el apetito.

De todos modos, estos resultados no alcanzan para afirmar que tomar agua fría perjudique la digestión ni que exista una ventaja general en reemplazarla por bebidas calientes.

La medicina tradicional china sostiene desde hace tiempo una postura diferente. En esa perspectiva, los líquidos calientes favorecerían el proceso digestivo, mientras que los fríos podrían dificultarlo. Es una interpretación vinculada con esa tradición médica, pero no constituye una recomendación respaldada de manera concluyente por la evidencia científica disponible.

Quiénes pueden sentir molestias

Aunque para la mayoría de las personas la temperatura del agua no representa un inconveniente, existen situaciones en las que las bebidas muy frías pueden generar incomodidad.

Entre ellas se encuentran algunos trastornos gastrointestinales. Personas con reflujo, gastritis o síndrome de intestino irritable pueden experimentar mayor sensibilidad frente a determinados estímulos y notar pesadez, espasmos o molestias después de consumir líquidos muy fríos.

También se describieron efectos en personas con acalasia, una alteración que dificulta el paso de los alimentos desde el esófago hacia el estómago. Una investigación de 2012 encontró una asociación entre el consumo de agua fría y un incremento del dolor en pacientes con esta condición.

Otro antecedente se relaciona con las migrañas. Un estudio de 2001 identificó que la ingesta de agua helada podía desencadenar episodios de dolor de cabeza en algunas personas susceptibles.

En estos casos, la respuesta individual es un factor importante. Si una determinada temperatura provoca molestias de manera recurrente, optar por líquidos menos fríos puede ser una alternativa más confortable.

¿Y después de hacer ejercicio?

La temperatura del agua también puede tener efectos favorables en determinadas circunstancias. Durante la actividad física, por ejemplo, consumir líquidos fríos puede contribuir a evitar el sobrecalentamiento y ayudar a mantener más baja la temperatura corporal.

Un trabajo de 2014, realizado con 12 participantes jóvenes, también observó modificaciones en la frecuencia cardíaca después de beber agua fría o a temperatura ambiente. Los investigadores registraron, además, un incremento del gasto energético del 2,9% durante los 90 minutos posteriores a la ingesta de agua fría.

Sin embargo, se trató de una investigación pequeña y ese resultado no permite recomendar el agua helada como una estrategia para bajar de peso. En definitiva, no hay motivos científicos suficientes para que la población general evite tomar agua fría. Tanto a temperatura ambiente como recién salida de la heladera, cumple la misma función de hidratación.

La cantidad de líquido que se consume y la regularidad de la ingesta son mucho más importantes que su temperatura. En jornadas de calor o después de un esfuerzo físico, el agua fresca puede resultar incluso más agradable y facilitar que se reponga lo perdido.

La recomendación, entonces, no pasa por establecer una temperatura obligatoria, sino por prestar atención a cómo responde el propio organismo. Para la mayoría, tomar agua con hielo es un hábito seguro; para quienes experimentan molestias digestivas, elegirla menos fría puede ser simplemente una forma de sentirse mejor.