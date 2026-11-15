Alcohol en la adolescencia: qué sucede en el cerebro y por qué sus efectos pueden persistir en la adultez

El consumo de alcohol durante la adolescencia puede dejar consecuencias que persistan mucho después de abandonar la bebida. Así lo señala una investigación de la Universidad Marshall, en Estados Unidos, que detectó alteraciones celulares en el cerebro de animales expuestos al etanol durante esa etapa, incluso después de períodos prolongados sin consumir.

El estudio se concentró en el hipocampo, una región vinculada con la memoria y el aprendizaje. Mediante un modelo experimental con ratas, los investigadores observaron cambios en la comunicación entre los astrocitos y las sinapsis, que permanecieron hasta la adultez. Los resultados vuelven a poner el foco en la vulnerabilidad del cerebro adolescente, que todavía atraviesa un proceso de maduración.

Un cerebro en desarrollo

Las distintas regiones cerebrales maduran a ritmos diferentes. La corteza prefrontal, responsable de funciones como planificar, controlar los impulsos y evaluar las consecuencias de las acciones, continúa desarrollándose hasta aproximadamente los 25 o 27 años. El sistema límbico, relacionado con las emociones, alcanza antes su madurez.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué durante la adolescencia las decisiones pueden estar más condicionadas por las emociones y las recompensas inmediatas que por la evaluación de los riesgos. También interviene la dopamina, un neurotransmisor que participa en los circuitos de recompensa y cuya actividad favorece la búsqueda de placer, novedades y experiencias intensas.

Por eso, aunque los jóvenes puedan reconocer los peligros de determinadas conductas, la posibilidad de divertirse, experimentar o conseguir aceptación social puede tener más peso al momento de decidir.

Los vínculos también influyen. A medida que se distancian del mundo familiar y amplían sus espacios de socialización, los amigos adquieren mayor protagonismo. La necesidad de pertenecer puede favorecer la repetición de comportamientos del grupo, incluso cuando no se evalúan individualmente sus posibles consecuencias. En ese contexto, el alcohol puede aparecer como parte de las experiencias compartidas.

Qué descubrió la investigación

El trabajo de la Universidad Marshall puso especial atención en los astrocitos, células que durante mucho tiempo fueron consideradas estructuras de soporte de las neuronas. Actualmente también se reconoce su participación en la regulación de la actividad sináptica, es decir, en los intercambios de información entre neuronas.

Los científicos comprobaron que la exposición intermitente al etanol durante la adolescencia modificaba la interacción entre estas células y las sinapsis del hipocampo. Los cambios persistieron en los animales adultos, aun después de interrumpir el consumo. También se detectaron modificaciones en comportamientos relacionados con el miedo.

Olivia Coulter, primera autora del estudio, destacó el interés científico por comprender cómo los astrocitos intervienen en la actividad neuronal. Mary Louise Risher, profesora asociada de la institución y responsable de la investigación, explicó que el objetivo es conocer por qué el consumo compulsivo de alcohol en edades tempranas puede afectar la salud mental y la calidad de vida a largo plazo.

Los resultados, sin embargo, tienen un alcance específico: se trata de una investigación preclínica realizada en ratas. Se necesitan nuevos estudios para determinar cómo se producen estos mecanismos en los seres humanos y qué posibilidades existen de intervenir sobre sus efectos.

Postergar el inicio del consumo

El alcohol suele ser una de las primeras sustancias con las que entran en contacto los adolescentes. Su presencia habitual en reuniones y situaciones sociales puede contribuir a naturalizar su consumo y minimizar sus riesgos.

Sin embargo, las condiciones de un cerebro en desarrollo son diferentes de las de uno adulto. Las capacidades para controlar los impulsos, regular las conductas y anticipar consecuencias todavía se están consolidando. Por eso, no corresponde trasladar a los jóvenes los mismos criterios de consumo ocasional o moderado que pueden aplicarse a los adultos.

Cuanto más se postergue la edad de inicio, menor será la exposición temprana del cerebro a estas sustancias durante su maduración. En ese proceso, el acompañamiento familiar resulta fundamental. La prevención no debería limitarse a las prohibiciones o los castigos, sino incluir el diálogo sobre las situaciones que enfrentan los jóvenes y los motivos que pueden llevarlos a asumir riesgos.

La autonomía se construye progresivamente: requiere aprender a tomar decisiones, reconocer peligros y comprender las consecuencias de las propias acciones. La presencia de los adultos, los límites y la confianza forman parte de ese aprendizaje.

La evidencia científica refuerza así la importancia de prevenir el consumo temprano. El desafío no consiste únicamente en evitar los efectos inmediatos del alcohol, sino también en proteger un cerebro que todavía está desarrollando capacidades esenciales para la vida adulta.

CUADRO 1 - Las regiones cerebrales involucradas

- Corteza prefrontal: participa en la planificación, el control de los impulsos y la evaluación de las consecuencias. Su maduración continúa hasta aproximadamente los 25-27 años.

- Sistema límbico: interviene en el procesamiento de las emociones y alcanza antes su madurez.

- Hipocampo: está relacionado con el aprendizaje y la memoria. Fue la región estudiada por los investigadores estadounidenses.

CUADRO 2 - Qué encontró la investigación

El estudio de la Universidad Marshall identificó:

- Alteraciones en los astrocitos del hipocampo.

- Cambios en la comunicación entre esas células y las sinapsis.

- Modificaciones que permanecieron en la adultez, pese a la interrupción del consumo.

- Cambios conductuales vinculados con las respuestas de miedo.

El experimento se realizó con ratas y utilizó un modelo de exposición intermitente al etanol durante la adolescencia.

CUADRO 3 - ¿Por qué el cerebro adolescente es más vulnerable al alcohol?

- Maduración incompleta: la corteza prefrontal, vinculada con el autocontrol y la toma de decisiones, continúa desarrollándose hasta los 25-27 años.

- Mayor sensibilidad a las recompensas: la actividad de los circuitos de dopamina favorece la búsqueda de placer y experiencias nuevas.

- Cambios celulares: el alcohol puede alterar la comunicación entre los astrocitos y las sinapsis, según el estudio experimental de la Universidad Marshall.

- Efectos persistentes: en el experimento con ratas, algunas alteraciones continuaron presentes en la adultez, incluso después de interrumpir el consumo.