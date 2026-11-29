Elegir una fruta, descubrir un nuevo sabor, ayudar a preparar el desayuno o compartir una comida en familia son pequeñas experiencias cotidianas que pueden tener una gran influencia en la alimentación futura de los chicos. Durante la infancia, no solo se incorporan los nutrientes necesarios para crecer, sino que también se construyen preferencias, costumbres y vínculos con los alimentos que pueden perdurar durante toda la vida.

En un contexto en el que las familias disponen de menos tiempo para cocinar y la oferta de productos ultraprocesados es cada vez más amplia, garantizar una alimentación variada y equilibrada representa un desafío cotidiano. Las obligaciones laborales, los horarios escolares, las actividades extraescolares y el presupuesto familiar condicionan muchas de las decisiones que se toman alrededor de la mesa.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que alimentarse bien no requiere necesariamente preparaciones sofisticadas ni productos especiales. La clave está en recuperar la variedad, priorizar los alimentos frescos o mínimamente procesados y construir hábitos de manera progresiva.

LOS NUTRIENTES QUE NO DEBERÍAN FALTAR

Durante la infancia, el organismo atraviesa un intenso proceso de crecimiento y desarrollo. Las proteínas participan en la formación y reparación de los tejidos; el calcio contribuye al desarrollo de los huesos y dientes, mientras que la vitamina D favorece su absorción. El hierro, por su parte, resulta fundamental para el transporte de oxígeno y el desarrollo cognitivo.

“Una vianda equilibrada tiene que incluir una fuente de proteína, una fuente de carbohidratos complejos, vegetales y alguna grasa saludable. Y, en lo posible, priorizar alimentos naturales y sin procesar”, señala la nutricionista platense Amalia Rucci. Una recomendación que también puede trasladarse a las principales comidas del día.

Las carnes, el pescado, los huevos, los lácteos y las legumbres constituyen buenas fuentes de proteínas. Los cereales integrales, la papa, la batata y el choclo aportan energía, mientras que las frutas y verduras proporcionan fibra, vitaminas y minerales.

Las grasas también cumplen funciones esenciales durante esta etapa y no deberían quedar relegadas. “El aceite es importante, especialmente para el neurodesarrollo. Si puede ser de oliva, mejor, pero cualquier aceite vegetal es preferible a abusar de manteca o crema”, detalla Rucci.

La leche, el yogur natural y los quesos, dentro de una alimentación variada, pueden contribuir a cubrir las necesidades de calcio, un mineral especialmente importante durante los años de formación del esqueleto.

EDUCAR EL PALADAR DESDE LOS PRIMEROS AÑOS

Uno de los desafíos más frecuentes para las familias es lograr que los chicos acepten nuevos alimentos, especialmente las verduras. El rechazo inicial a determinados sabores o texturas no necesariamente significa que nunca llegarán a disfrutarlos.

Ofrecer un mismo alimento en diferentes preparaciones, sin presionar ni obligar a comer, puede favorecer su aceptación. Una verdura que no resulta atractiva hervida quizás tenga una mejor recepción al horno, incorporada a una tortilla o como parte de una tarta.

También es importante involucrar a los chicos en la cocina. Elegir frutas en la verdulería, lavar vegetales, mezclar ingredientes o colaborar en la preparación de una ensalada son actividades que, adaptadas a cada edad, despiertan la curiosidad y favorecen la autonomía.

El ejemplo de los adultos resulta igualmente significativo. Es difícil promover el consumo de frutas y verduras si estos alimentos no forman parte de la alimentación habitual del resto de la familia.

Compartir las comidas, evitar las pantallas en la mesa y respetar las señales de hambre y saciedad son otras herramientas para construir una relación positiva con la alimentación. La comida no debería convertirse en un sistema de premios y castigos.

EL DESAFÍO DE LOS ULTRAPROCESADOS

Galletitas, bebidas azucaradas, golosinas, snacks, salchichas y hamburguesas industriales forman parte de la alimentación de muchos chicos. Su practicidad, disponibilidad y aceptación hacen que estos productos ocupen un lugar importante en la rutina familiar.

“No son muy ricos en nutrientes y aportan grasa y sodio. Siempre que se pueda, es mejor elegir carnes más simples y menos procesadas”, advierte Rucci en relación con productos como las salchichas, las patitas de pollo y las hamburguesas industriales.

No se trata de establecer prohibiciones absolutas, sino de evitar que estos alimentos desplacen a otros de mayor calidad nutricional. Leer las etiquetas, prestar atención a los sellos de advertencia y ofrecer agua como principal bebida son algunos pasos que pueden ayudar a mejorar la alimentación cotidiana.

LA ORGANIZACIÓN, UNA ALIADA DE LAS FAMILIAS

La jornada escolar también plantea desafíos. Una vianda equilibrada puede resolverse con preparaciones sencillas: una milanesa casera al horno con vegetales y papa, una tarta de verduras con huevo y queso o un salteado de arroz con pollo.

Planificar las comidas, cocinar algunas preparaciones en cantidad y aprovechar el freezer permite reducir las improvisaciones. En el caso de las viandas, además, es fundamental garantizar una adecuada conservación de los alimentos mediante refrigeración o luncheras térmicas con refrigerantes.

Mariana, madre de dos chicos en edad escolar, organiza el menú semanal cada domingo, prepara pan casero y cocina legumbres con anticipación. “Para mí es una inversión en salud. Prefiero dedicarle tiempo a eso y no improvisar”, cuenta.

Martín, papá de una nena de ocho años, reconoce que las obligaciones laborales dificultan esa organización. “Muchas veces resuelvo con lo que tengo. Patitas, alguna hamburguesa, algo rápido. Me gustaría hacer más casero, pero no siempre llego”, admite.

La nutricionista comprende esa realidad. “No se trata de la perfección, sino de intentar mejorar dentro de lo posible. Si no se puede todos los días, que sea la mayoría. El objetivo es que la base de la alimentación sean alimentos reales”, sostiene Rucci.

Construir hábitos saludables durante la infancia es un proceso que requiere tiempo, paciencia y acompañamiento. Más que perseguir una alimentación perfecta, el objetivo es brindarles a los chicos herramientas para que puedan disfrutar de la comida, reconocer sus necesidades y tomar decisiones cada vez más autónomas a medida que crecen.

OCHO CLAVES PARA QUE LOS CHICOS COMAN MEJOR

Mejorar la alimentación infantil no requiere grandes transformaciones de un día para el otro. Pequeñas acciones cotidianas pueden favorecer una relación saludable con la comida.

SUMAR COLORES AL PLATO. Ofrecer frutas y verduras de distintos colores permite incorporar una mayor variedad de vitaminas, minerales y fibra.

COCINAR EN FAMILIA. Involucrar a los chicos en la elección de los ingredientes y la preparación de las comidas despierta su curiosidad por nuevos alimentos.

ELEGIR EL AGUA. Priorizarla como bebida habitual y reservar las gaseosas y los jugos azucarados para ocasiones especiales.

DAR EL EJEMPLO. Los chicos aprenden observando. Es importante que los adultos también disfruten de una alimentación variada.

INSISTIR SIN PRESIONAR. Un alimento rechazado puede volver a ofrecerse en otro momento o con una preparación diferente, sin obligar a comer.

ORGANIZAR LAS COMPRAS. Tener frutas, verduras, huevos, legumbres y otros alimentos nutritivos disponibles en casa facilita la preparación de comidas saludables.

COMPARTIR LA MESA SIN PANTALLAS. Apagar el televisor y dejar de lado los celulares permite disfrutar de la comida, conversar y prestar atención a las señales de saciedad.

EVITAR LOS PREMIOS Y CASTIGOS. No utilizar las golosinas como recompensa ni obligar a terminar el plato. Es importante respetar el apetito de cada chico y promover una relación positiva con los alimentos.