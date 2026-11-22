Mudarse a un departamento alquilado implica, muchas veces, empezar de cero. Cajas que se acumulan en el living, muebles que todavía no encuentran su lugar y ambientes que parecen iguales a tantos otros. Paredes blancas, pisos neutros, una luz central y poco margen para intervenir. En una ciudad como La Plata, donde estudiantes, jóvenes profesionales y familias atraviesan mudanzas con frecuencia, convertir esos espacios transitorios en lugares habitables tiene sus propias reglas.

No siempre se puede pintar, cambiar los revestimientos o hacer agujeros para colgar cuadros. Tampoco tiene demasiado sentido invertir en modificaciones que habrá que deshacer al momento de entregar las llaves. Pero entre las restricciones del contrato y las posibilidades de la decoración existe un terreno amplio: el de los objetos, las texturas, la iluminación y los muebles que pueden acompañar una mudanza.

La clave está en pensar la decoración no como una transformación permanente del inmueble, sino como una manera de apropiarse de los ambientes sin alterar su estructura.

La importancia de la luz

En muchos departamentos, la iluminación se resuelve con un plafón en el centro del techo. Es una solución funcional, aunque no siempre la más amable para generar distintas atmósferas. Incorporar puntos de luz a diferentes alturas permite modificar la percepción del espacio y hacerlo más cálido.

Una lámpara de pie junto al sillón, un velador sobre la mesa de luz o una lámpara de mesa en el escritorio pueden distribuir la iluminación sin necesidad de intervenir la instalación eléctrica. Las luces cálidas, de tonalidades amarillas, suelen resultar más acogedoras para los espacios de descanso, mientras que una iluminación más neutra puede ser conveniente en sectores de trabajo.

También existen tiras LED autoadhesivas para destacar estantes, escritorios o respaldos de cama. Antes de colocarlas, conviene comprobar cómo responde la pintura al adhesivo en una zona poco visible.

Texturas para darle calidez

Cuando las paredes y los pisos tienen colores neutros, los textiles adquieren protagonismo. Una alfombra puede delimitar el sector del living en un monoambiente, las cortinas suavizan la entrada de luz y los almohadones permiten incorporar colores y estampados sin modificar nada de manera definitiva.

Mantas, cubrecamas, fundas y tapizados también ayudan a renovar la imagen de los muebles que ya estaban en el departamento o que se consiguieron de segunda mano. Son elementos que permiten experimentar con distintas combinaciones y que, además, pueden trasladarse a otra vivienda.

En espacios reducidos, una alfombra tiene también una función organizadora: permite diferenciar visualmente dónde termina el lugar de descanso y dónde comienza el sector destinado a comer o trabajar, sin sumar divisiones ni restar metros.

Objetos que construyen identidad

Libros, fotografías, piezas de cerámica, recuerdos de viajes o pequeñas colecciones pueden darle carácter a un ambiente sin necesidad de grandes inversiones. Las plantas cumplen una función similar. El potus, la sansevieria y algunas variedades de suculentas son alternativas para quienes buscan incorporar verde sin dedicar demasiado tiempo a su mantenimiento. La elección dependerá, sobre todo, de la luz natural disponible y de las condiciones de cada ambiente.

No hace falta llenar todos los rincones. Agrupar algunas macetas en un sector, combinar distintos tamaños o utilizar canastos y recipientes como cubremacetas permite crear composiciones que aportan vida sin recargar los espacios. En decoración, la cantidad no siempre es sinónimo de personalidad. A veces, unos pocos objetos bien elegidos tienen más presencia que una acumulación de adornos.

Paredes sin marcas

Uno de los principales condicionamientos de los contratos de alquiler es la posibilidad de perforar las paredes. Sin embargo, los cuadros y las láminas no necesariamente necesitan un clavo para encontrar su lugar.

Una alternativa es apoyarlos sobre cómodas, bibliotecas, estantes o aparadores. También pueden disponerse directamente sobre el piso, contra la pared, para conseguir una composición más descontracturada. Los espejos de cuerpo entero, apoyados sobre una superficie estable, son otro recurso: además de decorar, reflejan la luz y generan una sensación de mayor amplitud.

Para quienes prefieren liberar las superficies, existen tiras y ganchos adhesivos removibles. Es importante revisar las indicaciones del fabricante, respetar el peso máximo permitido y comprobar que el producto sea compatible con el tipo de pared. Los papeles pintados autoadhesivos también pueden ser una opción para sumar color o estampados, aunque su retiro no siempre es inocuo para la pintura original.

Muebles que acompañan

En departamentos pequeños, cada mueble necesita justificar el espacio que ocupa. Por eso funcionan especialmente bien las piezas versátiles: baúles que sirven como mesas ratonas, bancos con espacio de guardado, camas con cajones o mesas plegables que permiten liberar superficie cuando no se utilizan.

Los muebles usados, recuperados o adquiridos en ferias también tienen un lugar en esta lógica. Pueden aportar materiales, diseños y terminaciones diferentes a los de los equipamientos estandarizados, además de permitir renovar un ambiente sin destinar un presupuesto demasiado elevado.

Pero antes de salir a comprar, hay otra posibilidad: reorganizar lo que ya se tiene. Cambiar la orientación de un escritorio para aprovechar mejor la luz, despejar el centro de una habitación o modificar la disposición del sillón puede alterar considerablemente la percepción de un ambiente.

Hay una condición que atraviesa todas estas posibilidades: conocer los límites del contrato. Antes de intervenir una pared, colocar un adhesivo o cambiar algún artefacto, conviene consultar con el propietario y conservar por escrito su autorización cuando corresponda.

La decoración de una vivienda alquilada tiene, en definitiva, una particularidad: casi todo debería poder acompañar a sus habitantes cuando decidan mudarse. Una lámpara, una alfombra, una biblioteca, las plantas o los cuadros no pertenecen necesariamente a un inmueble. Son parte de una manera de habitarlo.