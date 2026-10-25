Amores fugaces y divorcios escandalosos Los famosos que no llegaron al año

En el mundo del espectáculo, las historias de amor suelen despertar tanta atención como los escándalos. Los romances, las propuestas de casamiento y las ceremonias se convierten rápidamente en noticia, pero las separaciones suelen ocupar un lugar aún más destacado en la agenda mediática. Algunas parejas construyen relaciones duraderas lejos de las cámaras, mientras que otras atraviesan crisis que ponen fin a sus matrimonios mucho antes de lo esperado y frente al ojo público.

La reciente ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, quienes se casaron el 15 de septiembre y anunciaron su separación apenas 27 días después, volvió a poner sobre la mesa un fenómeno que no es nuevo en la farándula vernácula. Aunque ambos habían compartido seis años de relación y cuatro de convivencia antes de pasar por el Registro Civil de San Isidro, el matrimonio no tuvo la continuidad que muchos imaginaban y terminó en una escandalosa separación con rumores de terceras en discordia y un gran enfrentamiento con el clan Ortega.

De esta manera, su historia se sumó a una lista de parejas famosas que tampoco encontraron en el casamiento la fórmula para sostener el vínculo. Desde relaciones que terminaron en pocos meses hasta separaciones atravesadas por conflictos judiciales y repercusiones mediáticas, estos son siete casos que dejaron su marca en la historia del espectáculo nacional.

Nicolás Cabré y Eugenia Tobal: una boda que duró menos de ocho meses

El romance entre Nicolás Cabré y Eugenia Tobal comenzó a tomar fuerza en 2011, cuando ambos compartieron elenco en la ficción “Los Únicos”. La química entre los actores trascendió la pantalla y, en pocos meses, la relación avanzó hacia el casamiento.

El 20 de mayo de ese año, la pareja pasó por el Registro Civil de Núñez y luego celebró con unos 160 invitados en Pilar. Sin embargo, la felicidad de aquel momento contrastó con el desenlace de la relación: antes de que terminara 2011, el matrimonio ya atravesaba una crisis profunda. A la ruptura se sumó el dolor por la pérdida de un embarazo y la repercusión de versiones que vinculaban a Cabré con la China Suárez, con quien luego formalizó su relación y tuvo a su hija Rufina. El final del matrimonio se convirtió en uno de los episodios más comentados de aquel año.

Con el tiempo, Tobal reconstruyó su vida personal y formó una familia con Francisco García Ibar, padre de su hija Ema.

Nicolás Vázquez y Mercedes Funes: seis años de noviazgo y una separación inesperada

Los actores se conocieron durante las grabaciones de “Calientes”, en el año 2000. La relación creció durante seis años y, en 2006, decidieron formalizar su historia con una boda por iglesia. Sin embargo, el matrimonio llegó a su final en abril de 2007, apenas unos meses después de la ceremonia.

La separación tuvo una fuerte exposición mediática y dejó una huella en la actriz, que años más tarde recordó lo difícil que había sido atravesar aquella etapa bajo la mirada constante de la prensa.

Durante una entrevista en “PH: Podemos Hablar”, en 2021, Funes reconoció que había sufrido mucho por la repercusión pública del divorcio y por la presencia de fotógrafos durante sus actividades cotidianas.

Con el tiempo, ambos siguieron caminos diferentes. Vázquez comenzó una relación con Gimena Accardi, a quien había conocido en “Casi Ángeles” y quien fue señalada como tercera en discordia entre el matrimonio. Aunque los años atenuaron el impacto de la separación, Funes contó posteriormente que ya no mantenía una relación cercana con su exmarido.

Sebastián Ortega y Guillermina Valdés: una década juntos antes de una boda fugaz

La historia de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés tuvo una particularidad: la pareja llevaba más de una década de relación cuando finalmente decidió casarse. Se conocieron en Punta del Este, en 1998, y durante los años siguientes construyeron una familia con sus tres hijos, Dante, Paloma y Helena.

En 2009, después de once años juntos, dieron el paso hacia el matrimonio con una ceremonia civil íntima, acompañada por dos amigos como testigos, y al día siguiente realizó un festejo en su casa.

Sin embargo, el casamiento no consiguió revertir el desgaste de la relación. En 2010 llegó la primera separación y, después de algunos intentos por recomponer el vínculo, el final definitivo se confirmó hacia fines de 2011.

Nicole Neumann y Nacho Herrero: nueve meses después de una boda de película

Nicole Neumann y Nacho Herrero protagonizaron uno de los romances más comentados de 2004. La pareja fue fotografiada durante unas vacaciones en Cabo Polonio, Uruguay, poco después de que la modelo terminara su relación con Matías Liberman.

El vínculo avanzó rápidamente. En diciembre de ese año se casaron por civil en Los Cardales y, en marzo de 2005, celebraron una ceremonia religiosa en una estancia, rodeados de unos 130 invitados.

La boda tuvo todos los ingredientes de una historia romántica: un carruaje para la novia y canciones compuestas especialmente por Herrero. Sin embargo, la relación llegó a su fin apenas nueve meses después de la celebración religiosa. En ese momento, los rumores de infidelidad crecieron con la aparición de Fabián “Poroto” Cubero en escena, con quien Nicole había protagonizado una comentada campaña publicitaria al desnudo.

Años más tarde, Herrero reconoció que había experimentado dificultades durante esa etapa y explicó que sentía que había perdido parte de su identidad dentro de la relación. Mientras Neumann continuó su vida sentimental bajo la atención de los medios, tras casarse con Cubero, el músico eligió mantenerse alejado de la exposición pública.

Matías Alé y María del Mar Cuello Molar: un matrimonio atravesado por una crisis personal

El actor y la joven modelo cordobesa se conocieron en 2014 y protagonizaron un romance que avanzó con rapidez. El 1 de octubre de 2015 se casaron por civil en el barrio porteño de Belgrano, en una ceremonia íntima que sorprendió a buena parte del ambiente artístico.

La pareja tenía previsto celebrar también una boda religiosa, pero un episodio de salud mental que afectó a Matías Alé y que trascendió mediáticamente poco más de un mes después cambió por completo sus planes. La situación requirió la internación del actor y abrió una etapa difícil para ambos.

En enero de 2016, los recién casados decidieron separarse. En aquel momento, María del Mar explicó públicamente que necesitaban tomar distancia y que Alé debía concentrarse en su recuperación. Finalmente, en marzo de ese año, firmaron el divorcio de común acuerdo, apenas cinco meses después de la boda.

Pampita y Martín Barrantes: del casamiento al conflicto judicial

La historia entre Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Barrantes comenzó con una amistad que, con el tiempo, se transformó en pareja. Se conocieron a través de un amigo en común, Iván de Pineda, y terminaron de acercarse durante un viaje a Inglaterra. El 30 de octubre de 2002 celebraron su casamiento con una fiesta que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo. Sin embargo, hacia 2004 la relación comenzó a deteriorarse y, después de varios intentos por recomponerla, la separación se hizo oficial en julio de 2005.

El desenlace tuvo consecuencias que fueron más allá de lo sentimental. La relación posterior de Pampita con el actor chileno Benjamín Vicuña, mientras el divorcio todavía no estaba formalizado, derivó en un conflicto judicial por adulterio que terminó resolviéndose a favor de Barrantes, pese a que la modelo sostuvo públicamente que su matrimonio ya había terminado cuando conoció a Vicuña, aunque los trámites legales seguían pendientes.

La ruptura quedó entre los episodios más recordados de la vida sentimental de Pampita, cuya trayectoria amorosa continuó bajo una intensa exposición mediática tras el escándalo del motorhome, la China Suárez y la ruptura escandalosa y pública con Vicuña.

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré protagonizaron una de las separaciones más escandalosas

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a 27 días de haberse casado