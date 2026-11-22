La saga de James Bond, una de las más rentables de la historia del cine, eligió este lunes al nuevo rostro que encarnará al famoso agente secreto británico: el actor londinense Robert Pattinson, de 40 años. El anuncio de Amazon MGM Studios, con una imagen del actor de esmoquin y pistola en mano bajo la leyenda “Identidad confirmada”, puso fin a cinco años de especulaciones desde la despedida de Daniel Craig en “Sin tiempo para morir” (2021).

Pattinson definió el papel como “el honor de una vida”. La película, la número 26 de la saga oficial, todavía no tiene título ni fecha de estreno: la dirigirá Denis Villeneuve (”Duna”), con guion de Steven Knight (”Peaky Blinders”). Según la prensa especializada, se rodaría en 2027 y llegaría a los cines no antes de 2028.

Estas son (00)7 claves de este fenómeno cultural global.

Héroe de novela

Antes que ícono del cine, James Bond fue un héroe de novela, con más de 100 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. El espía nació hace más de siete décadas de la pluma del periodista británico Ian Fleming, ex corresponsal de Reuters en Moscú, que volcó en el personaje su experiencia en la inteligencia naval británica durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre se lo tomó prestado a un ornitólogo estadounidense, autor de un manual de aves del Caribe que Fleming tenía en Goldeneye, su casa de Jamaica.

El primer libro de 007, “Casino Royale”, se publicó en 1953. Le seguirían otros 13: once novelas, entre ellas “Desde Rusia con amor”, “Dr. No” y “Goldfinger”, y dos volúmenes de relatos. Fleming murió a los 56 años, en 1964, apenas dos años después de la primera adaptación a la gran pantalla, “El satánico Dr. No”.

25 películas

“Al servicio secreto de Su Majestad”, “El mundo no basta”, “Operación Skyfall”, “Otro día para morir”... Con 25 películas en la saga oficial, producida desde 1962 por Eon Productions, la compañía de Albert “Cubby” Broccoli y Harry Saltzman, cada generación tiene su James Bond de culto. Fuera de ese canon quedaron, entre otras, la parodia “Casino Royale” (1967) y “Nunca digas nunca jamás” (1983), que marcó el regreso de Sean Connery.

La próxima película será la primera desde que los productores de larga data Barbara Broccoli, hija de Cubby, y su medio hermano Michael G. Wilson se retiraron y Amazon, que había adquirido MGM, la empresa matriz de la saga, asumió en 2025 el control creativo de la franquicia.

Siete elegidos

Sean Connery fue el primer Bond, en “El satánico Dr. No”, y protagonizó seis de las siete primeras películas. El escocés sigue siendo para muchos fans el James Bond por antonomasia: viril, seductor y misógino, dotado de un carisma irresistible.

Lo sucedieron el australiano George Lazenby (el único nacido fuera de las islas británicas), Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Pattinson, el séptimo, llega con un vínculo directo con el nuevo equipo: trabajó con Villeneuve en “Duna: Parte Tres”, que se estrena en diciembre. Desde Amazon destacaron su “intensidad serena”.

MI6, 007, Q, M

James Bond, agente secreto al servicio de Su Majestad, trabaja para el MI6, el servicio de inteligencia exterior británico. En las novelas, el doble cero distingue a los agentes con licencia para matar, un estatus que Bond obtuvo tras eliminar a dos enemigos en misión; el 7 es su número dentro de esa sección.

En torno al carismático espía gravita un cúmulo de personajes, empezando por su jefe, identificado solo como M. La actriz Judi Dench marcó la historia de la saga como la primera mujer en interpretar ese papel, entre 1995 (”GoldenEye”) y 2012 (”Operación Skyfall”).

Q es quien le provee los “gadgets” más modernos, un rol que Desmond Llewelyn encarnó en 17 películas. Y no hay que olvidar a Moneypenny, la secretaria de M, con la que Bond nunca deja de coquetear.

“Bond, James Bond”

El éxito de la saga se apoya también en sus frases de culto. Entre las más famosas se destacan “Bond, James Bond”, que Connery pronunció por primera vez ante una mesa de juego en “El satánico Dr. No”, y el gusto del espía por el martini con vodka, “agitado, no revuelto”. La fórmula se volvió tan célebre que en “Casino Royale” (2006) el Bond de Craig se permitió burlarse de ella: cuando el barman le pregunta cómo lo quiere, responde que le da exactamente igual.

También están todas esas frases que muestran el humor “bondiano”, mezcla de juegos de palabras y machismo, que fueron desapareciendo de las últimas películas. Y la música: del tema de Monty Norman a “Skyfall”, de Adele, la primera canción de la serie en ganar un Oscar.

Villanos infames

Sin sus archienemigos, Bond no sería nadie: del contrabandista de oro Auric Goldfinger, que planeaba contaminar las reservas de Fort Knox, a la organización criminal SPECTRE, dirigida por el infame Ernst Stavro Blofeld y su gato blanco, pasando por el Le Chiffre de Mads Mikkelsen o el Silva de Javier Bardem.

Para enfrentarlos, 007 cuenta con un arsenal de dispositivos tan temibles como estrafalarios: cigarrillos que disparan cohetes en “Sólo se vive dos veces”, el Aston Martin DB5 con patentes giratorias, ametralladoras y asiento eyectable de “Goldfinger”, bastones de esquí que disparan, un Lotus que se convierte en submarino, relojes láser...

La gallina de los huevos de oro

La saga se convirtió en una de las franquicias más rentables de la historia del cine, con más de 7.000 millones de dólares recaudados en todo el mundo, y con producciones que llegaron a las salas quince años antes del estreno de “Star Wars”. “Operación Skyfall” (2012) fue la primera entrega en superar los 1.000 millones. Además, cada película es una vidriera de productos de lujo, bebidas alcohólicas, autos y relojes.

La saga 007 forma parte del gigante del comercio electrónico Amazon, que en 2021 anunció la compra del estudio MGM por 8.450 millones de dólares. Con el control creativo en sus manos, la empresa apuesta a construir alrededor del espía un universo de contenidos, del que Pattinson será ahora la cara visible.

De Connery a Pattinson, los (00)7 James Bond

Sean Connery

Sean Connery (1962-1971)

Nacido en Edimburgo en 1930, fue lechero, guardavidas y fisicoculturista antes de debutar como 007 en “El satánico Dr. No” (1962). Hizo cinco películas seguidas, volvió en “Los diamantes son eternos” (1971) y, fuera de la saga oficial, en “Nunca digas nunca jamás” (1983). Fleming, que al principio dudaba de él, terminó dándole a Bond un padre escocés. Ganó el Oscar por “Los intocables” y murió en 2020, a los 90 años.

George Lazenby

George Lazenby (1969)

Australiano nacido en 1939, era modelo publicitario sin experiencia como actor cuando protagonizó “Al servicio secreto de Su Majestad”, en la que Bond se casa con Tracy (Diana Rigg) y la pierde en uno de los finales más amargos de la serie. Convencido de que el espía era una reliquia en tiempos hippies, rechazó seguir. Es el único Bond de una sola película, hoy revalorizada por la crítica.

Roger Moore

Roger Moore (1973-1985)

Londinense de 1927, llegó al personaje a los 45 años, tras hacerse famoso con la serie “El Santo”. Con siete películas, de “Vive y deja morir” a “En la mira de los asesinos”, es quien más veces lo interpretó en la saga oficial. Le dio un tono irónico y ligero, de ceja levantada y gadgets cada vez más delirantes. Se retiró a los 57, fue embajador de Unicef y murió en 2017.

Timothy Dalton

Timothy Dalton (1987-1989)

Galés nacido en 1946 y formado en el teatro shakespeariano, había rechazado el papel a fines de los 60 por considerarse demasiado joven. En “Su nombre es peligro” y “Licencia para matar” compuso un Bond más oscuro y fiel a las novelas. Un litigio entre MGM y Eon congeló la serie y en 1994 renunció. Hoy muchos lo reivindican como un adelantado.

Pierce Brosnan

Pierce Brosnan (1995-2002)

Irlandés nacido en 1953, estuvo a punto de ser Bond en 1986, pero su contrato con la serie “Remington Steele” se lo impidió. La revancha llegó con “GoldenEye” (1995), que relanzó la saga tras seis años de pausa y la instaló en el mundo posterior a la Guerra Fría. Siguieron “El mañana nunca muere”, “El mundo no basta” y “Otro día para morir”.

Daniel Craig

Daniel Craig (2006-2021)

Nacido en Chester en 1968, fue el primer Bond rubio y lo recibieron con burlas de la prensa sensacionalista. “Casino Royale” las acalló con un espía más físico, vulnerable y brutal. En cinco películas y quince años, el ciclo más largo en el papel, llevó a “Operación Skyfall” a superar los 1.000 millones de dólares y se despidió en “Sin tiempo para morir” con la muerte del personaje.

Robert Pattinson

Robert Pattinson (2026-)

Londinense nacido en 1986, se hizo conocido en “Harry Potter y el cáliz de fuego” y saltó a la fama como el vampiro Edward Cullen de “Crepúsculo”. Después eligió el cine de autor ("Cosmópolis”, “Good Time”, “El faro”) antes de volver a las superproducciones con “Tenet” y “The Batman”. Este año estrenó “La odisea”, de Christopher Nolan. Será el primer Bond de la era Amazon.