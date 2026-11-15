Cada vez más jóvenes consultan por su reserva ovárica: conocer hoy para decidir la maternidad mañana

Cada vez más jóvenes llegan a los consultorios de medicina reproductiva con la inquietud por la reserva ovárica: no necesariamente quieren ser madres en el presente, pero sí conocer cuál es su situación reproductiva y con qué posibilidades podrían contar en el futuro.

Se trata de mujeres que tienen entre 25 y 35 años, que pueden estar en pareja o no, que todavía no tienen un proyecto de maternidad definido o que directamente desean postergarlo. Sin embargo, conocen la existencia de herramientas médicas que permiten preservar la fertilidad y buscan información antes de que el paso del tiempo se convierta en un condicionante.

Martina Ozafrain, ginecóloga obstetra y especialista en medicina reproductiva (MP 117687), observa este cambio en su práctica cotidiana. Según explica, la transformación es evidente cuando compara el perfil de las pacientes que se acercaban años atrás con el de quienes llegan actualmente.

"Quizás hace unos años atrás, en el consultorio de fertilidad venía la mujer que deseaba la búsqueda de un embarazo. Hoy eso cambió y cada vez se reciben más consultas de mujeres de todas las edades, pero quizás más jóvenes, que vienen y dicen: 'Quiero saber en dónde estoy parada hoy con mi reserva ovárica'", describe.

La profesional identifica dos factores principales detrás de este crecimiento: la mayor circulación de información sobre fertilidad en las redes sociales y las recomendaciones que algunas pacientes reciben de sus ginecólogos de cabecera.

Una fotografía de la fertilidad en el presente

La reserva ovárica permite conocer una estimación de la cantidad de óvulos disponibles en los ovarios en un determinado momento. A diferencia de lo que ocurre con otros procesos del organismo, la mujer nace con una cantidad determinada de óvulos que no se renueva a lo largo de la vida. Con el paso del tiempo, esa reserva disminuye y también se modifica la calidad de los ovocitos.

Para conocerla no hace falta atravesar un procedimiento complejo. Ozafrain explica que se evalúa a través de dos parámetros complementarios: un análisis de sangre que incluye principalmente la medición de la hormona antimülleriana y una ecografía transvaginal con recuento de folículos.

"Con esos dos parámetros uno puede saber la reserva ovárica de la mujer en ese momento", señala. La aclaración es importante porque el resultado no constituye una proyección exacta de lo que sucederá dentro de dos o cinco años. Es una evaluación de la situación actual y debe interpretarse teniendo en cuenta la edad, los antecedentes y las características particulares de cada paciente.

La hormona antimülleriana es uno de los indicadores utilizados para estimar la reserva, mientras que la ecografía permite observar los folículos presentes en los ovarios. La combinación de ambos estudios ofrece información para que el especialista pueda evaluar el potencial reproductivo y orientar los pasos siguientes.

No se trata, sin embargo, de un resultado que permita conocer con certeza si una mujer podrá o no quedar embarazada naturalmente en el futuro. Tampoco establece una fecha límite para la maternidad. Es una herramienta de evaluación que aporta información relevante, pero que debe ser interpretada dentro de una consulta médica.

En ese sentido, la especialista señala que una mujer de 30 años, sin antecedentes ni patologías, habitualmente puede presentar una reserva ovárica conservada. Incluso hasta los 35 años es posible encontrar resultados dentro de los parámetros esperables. A partir de esa edad, en cambio, es más frecuente observar alteraciones.

Esto no significa que todas las mujeres tengan el mismo recorrido ni que exista una edad idéntica para todas. La reserva puede variar considerablemente según los antecedentes personales y médicos. Por eso, conocerla permite salir de las estimaciones generales y contar con una evaluación individual.

La maternidad se posterga y aparecen nuevas preguntas

El cambio en las consultas también está relacionado con una transformación social más amplia: la postergación de la maternidad. Las mujeres llegan a los consultorios con proyectos personales, laborales y afectivos que no necesariamente coinciden con el momento biológico de mayor potencial reproductivo.

Ozafrain vincula este fenómeno con la disminución de la tasa de natalidad y con el hecho de que muchas mujeres proyectan su primer embarazo a partir de los 35 años o incluso después. En ese contexto, conocer la reserva ovárica adquiere otra dimensión: deja de ser una preocupación exclusiva de quienes buscan quedar embarazadas y se convierte en una consulta anticipada.

"Hoy quizás una mujer tiene el deseo de tener su primer hijo a partir de los 35 años", explica. La distancia entre el momento en que aparece el deseo de maternidad y la edad en la que se concreta puede generar interrogantes que antes no estaban tan presentes en las consultas ginecológicas.

Las redes sociales también contribuyen a instalar estas preguntas. La información sobre fertilidad, preservación de óvulos y tratamientos de reproducción asistida circula con mayor frecuencia y llega a mujeres que todavía no tienen una búsqueda de embarazo entre sus prioridades. Algunas conocen estas alternativas por experiencias de amigas, otras a través de publicaciones y contenidos especializados.

La profesional considera que esa circulación de información es uno de los principales motores del crecimiento de la demanda. Las pacientes llegan con una idea previa sobre la vitrificación de óvulos y quieren saber si podrían recurrir a ella en caso de necesitarlo.

La consulta, entonces, no necesariamente nace de un deseo inmediato de embarazo, sino de la necesidad de conocer las alternativas disponibles. Es una manera de incorporar la dimensión reproductiva a las decisiones que se toman en otras etapas de la vida.

La mujer nace con una cantidad determinada de óvulos que no se renueva a lo largo de la vida

El análisis temprano

El estudio de la reserva ovárica puede ser un punto de partida para evaluar si una mujer es candidata a realizarlo. La cantidad de óvulos disponibles y la edad son aspectos importantes para orientar esa decisión y conversar sobre las posibilidades que ofrece el procedimiento.

Ozafrain destaca que no es necesario esperar a tener un proyecto de maternidad definido para acercarse a un centro especializado. Por el contrario, considera positivo que las mujeres consulten cuando todavía son jóvenes y tienen tiempo para evaluar las distintas alternativas.

"Es un dato superpositivo que vengan chicas jóvenes. Incluso, lo que se está tratando de promover desde las clínicas es que cada vez desde más jóvenes consulten para conocer su reserva ovárica y poder hacer algo al respecto", sostiene.

La explicación tiene que ver con que algunas pacientes llegan a los consultorios cuando su reserva ya se encuentra disminuida. En esos casos, las posibilidades de realizar determinados tratamientos pueden ser menores. La especialista remarca que la eficacia de los tratamientos está relacionada tanto con la edad como con la reserva ovárica de cada paciente.

Por eso, el objetivo de una consulta temprana no es generar alarma ni instalar la idea de que todas las mujeres deben vitrificar sus óvulos. Se trata, más bien, de conocer la situación particular y disponer de información para decidir. La preservación puede ser una alternativa, pero no es una indicación automática para todas las pacientes.

Los antecedentes que también importan

Aunque la edad ocupa un lugar central en la evaluación de la reserva ovárica, no es el único factor que debe considerarse. Existen antecedentes médicos que pueden afectar la cantidad de óvulos disponibles y que justifican prestar especial atención al seguimiento ginecológico.

Entre ellos, Ozafrain menciona las cirugías previas en los ovarios, la endometriosis y los antecedentes familiares de menopausia precoz. También incluye los tratamientos oncológicos, particularmente aquellos que requieren quimioterapia o radioterapia, ya que pueden tener efectos directos sobre la reserva ovárica.

Estos antecedentes modifican la evaluación y hacen que no sea conveniente establecer conclusiones únicamente a partir de la edad de una paciente. Dos mujeres de la misma edad pueden presentar situaciones reproductivas muy diferentes.

Por eso, la consulta con un especialista permite interpretar los resultados del laboratorio y la ecografía en relación con la historia clínica. La información obtenida puede servir para conocer el estado actual, identificar posibles dificultades y evaluar si es necesario avanzar con otras alternativas.

Una ecografía transvaginal con recuento de folículos es uno de los estudios que integra el análisis de la reserva

Un estudio que busca lugar en los controles habituales

A pesar del crecimiento de las consultas, la evaluación de la reserva ovárica todavía no está incorporada de manera generalizada a los chequeos ginecológicos de rutina. Esa es, para Ozafrain, una de las cuestiones que deberían modificarse.

Asimismo, la profesional también destaca que se trata de una evaluación accesible. El análisis de sangre para medir la hormona antimülleriana y la ecografía transvaginal son estudios convencionales y, según indica, suelen estar cubiertos por las obras sociales.

En los consultorios, el cambio ya se advierte: mujeres que antes probablemente no hubieran consultado por fertilidad ahora se acercan sin estar buscando un embarazo. Quieren saber cómo están, qué alternativas existen y qué margen de decisión tienen.

Para Ozafrain, ese es precisamente el valor de la consulta temprana. "Está bueno que las chicas jóvenes se puedan acercar a un centro de fertilidad a estudiarse la reserva ovárica para poder tener herramientas para decidir, vitrificar óvulos y postergar su maternidad con total independencia", concluye.

Hoy, conocer la reserva ovárica adquiere otra dimensión: deja de ser una preocupación exclusiva de quienes buscan quedar embarazadas y se convierte en una consulta anticipada

Martina Ozafrain, Ginecóloga Obstetra, Especialista en Medicina Reproductiva

"Está bueno que las chicas jóvenes se puedan acercar a un centro de fertilidad a estudiarse la reserva ovárica para poder tener herramientas para decidir, vitrificar óvulos y postergar su maternidad con total independencia" Martina Ozafrain, Ginecóloga Obstetra, especialista en Medicina Reproductiva