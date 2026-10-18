Cartas a su madre, de Charles Baudelaire

La correspondencia del poeta francés Charles Baudelaire permite acercarse a una relación familiar atravesada por el afecto, el resentimiento y la dependencia económica. El volumen reúne cartas escritas a lo largo de casi tres décadas, en las que el autor de Las flores del mal deja ver las tensiones que marcaron su vínculo con Caroline Aupick.

La muerte temprana de su padre y el nuevo matrimonio de su madre fueron vividos por Baudelaire como una ruptura. Más adelante, las dificultades económicas y la decisión materna de establecer una tutela para administrar su patrimonio profundizaron los enfrentamientos. El poeta, que llevaba una vida bohemia y gastaba por encima de sus posibilidades, alternaba los reclamos con las expresiones de afecto y el deseo de recuperar una cercanía perdida.

Las cartas muestran a un escritor consciente de su valor artístico, pero también a un hijo que parece reclamar un lugar privilegiado en el afecto materno. En sus páginas, los asuntos económicos se mezclan con las ambiciones literarias, las dificultades personales y el temor a perder definitivamente a su madre. El epistolario ofrece, además, una mirada sobre las condiciones materiales en las que Baudelaire desarrolló su obra. Sin las respuestas de Caroline, el intercambio deja interrogantes abiertos sobre una relación que nunca termina de resolverse.